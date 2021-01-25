Direnişteki NAK Kargo işçilerine TKP'den ziyaret

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü direnişlerinin 6. gününde NAK Kargo işçilerini ziyaret etti.

NAK Kargo'nun İzmir Bornova'da bulunan şubesinde hiçbir gerekçe gösterilmeden ücretsiz izne çıkarılan işçilerin direnişi devam ederken TKP İzmir İl Örgütü işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

Ücretsiz izin süreleri boyunca herhangi bir nakdi yardım alamayacak olan işçiler açlığa mahkum edildiklerini ücretsiz izinler kaldırılana kadar direnişlerini sürdüreceklerini belirttiler.

İşçilere nakdi yardım alabilmeleri için 17 Nisan'dan önce aynı şirkette çalışıyor olmaları gerektiği ve kendilerinin Kasım ayında işe başladıkları için ücretsiz izin boyunca nakdi yardımdan yararlanamayacakları bildirilmiş.

Akşam yemeğinde 1 adet poğaça!

"NAK Kargo işçisi köle değildir" pankartıyla işyerinin önünde direnişlerini sürdüren işçiler ücretsiz izinlerin kaldırılmasını talep ediyor. Aynı zamanda işyerinde çalışma koşullarının değişmesi için de mücadele ettiklerini söyleyen işçiler akşam yemeklerinde kendilerine sadece 1 adet poğaça verildiğini belirtiyor.

İşçiler açlığa mahkum olmamak için ücretsiz izinler kaldırılana kadar direnişlerine devam edeceklerini belirttiler.