Dipsiz Göl'ü yok etti, tacizle suçlandı: Hakim karşısına çıkıyor

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Dipsiz Göl'ün yok edilmesinden sorumlu olarak görevden uzaklaştırılmış, daha sonra kurban keserek görevine geri dönmüştü. Daha sonra bir kadın işçiyi tacizle suçlanan Ateş, bugün hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi

Dipsiz Göl'ün yok edilmesinden sorumlu olarak görevden uzaklaştırılan Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, daha sonra tepki çeken bir kararla göreve iade edilmişti.

Ateş'in Dipsiz Göl skandalının önce bir kadın işçiyi taciz ettiği ortaya çıkmış, soL'un gündeme getirdiği olayda Ateş hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

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Dipsiz Göl'ü yok etti, kurban keserek göreve döndü; tacizle suçlanıyor

Soruşturma dosyasında Ateş'in makam gücünü kullanarak kadın işçiyi iş yerinde defalarca taciz ettiği ve mobbing uyguladığı iddiası yer almıştı.

Olaya ilişkin açıklan davanın ilk duruşması bugün 10:30'da Gümüşhane Adliyesi'nde yapılacak. 