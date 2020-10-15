Dipsiz Göl'ü yok etti, tacizle suçlandı: Hakim karşısına çıkıyor

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Dipsiz Göl'ün yok edilmesinden sorumlu olarak görevden uzaklaştırılmış, daha sonra kurban keserek görevine geri dönmüştü. Daha sonra bir kadın işçiyi tacizle suçlanan Ateş, bugün hakim karşısına çıkacak.