Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Victor Borge

Bugünkü köşemizde çok yönlü bir sanatçıya yer vereceğiz. Børge Rosenbaum, bilinen adıyla Victor Borge, radyo ve televizyonda bir komedyen olarak büyük bir popülerlik kazanan orkestra şefi ve piyanisttir.

Victor Borge, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde 1909 yılında dünyaya geldi. Babası Danimarka Kraliyet Orkestrası'nda kemancı, annesi ise bir piyanist olan Borge, iki yaşında piyanoya başladı ve sıradışı yeteneği çok geçmeden anlaşıldı. 1918'de Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi'nde müzik eğitimi almaya başlayan sanatçı ilk büyük konserini 1926 yılında gerçekleştirdi. Birkaç yıl bir konser piyanisti olarak konserler veren Victor Borge, müzikli "stand-up" gösterisi ile büyük bir ilgi çekti. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde Almanya'da iktidara gelen Nazi partisini alaya alan çeşitli gösteriler düzenledi. Almanlar Danimarka'yı işgal ettiğinde ülke dışında bulunan sanatçı, Nazilerden kaçmayı başardı ve ABD'ye yerleşti. Çok kısa sürede İngilizce öğrenerek ABD'de de büyük bir popülerlik kazandı. 1942'de aldığı yılın en iyi radyo sanatçısı ödülünün ardından pek çok önemli filmden oyunculuk teklifleri aldı. 1953'e gelindiğinde sahnelemekte olduğu "stand-up" gösterisi, tiyatro tarihinin en uzun soluklu tek kişilik gösterisi oldu. Chicago Senfoni Orkestrası, New York Filarmoni Orkestrası ve Londra Filarmoni Orkestrası dahil olmak üzere çok sayıda orkestrayı yönetti ve bu orkestralar da solist olarak çaldı. Susam Sokağı ve Muppet Show gibi TV programlarında da yer alan Victor Borge ölümüne kadar gösterilerine devam etti. 23 Aralık 2000 yılında, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Victor Borge Franz Liszt'in 2 Numaralı Macar Rapsodi'sini sahneliyor.