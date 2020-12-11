Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Va pensiero

Bugün dinleyeceğimiz eser Giuseppe Verdi'nin bestelediği 4 perdelik Nabucco operasından bir koro eseri. Operanın İtalyanca librettosu Temistocle Solera tarafından bir hikâyeye dayanarak 1836'da hazırlanmıştır. Operanın ilk halinin prömiyeri 9 Mart 1849'te La Scala Tiyatrosu'nda yapılmıştır.

Nabucco operası Yahudilerin Babil'e sürgününü konu alır. Verdi bu eseri sipariş üzerine yazmıştır. La Scala Tiyatrosu'nda çalışan Bartolomeo Merelli Verdi'ye yaşadığı kayıplardan dolayı içinde bulunduğu depresyondan çıkması için destek olmuş ve eseri yazması için onu teşvik etmiştir.

Dinleyeceğimiz eser operanın üçüncü perdesinde yer alır. Esir alınmış Yahudiler tarafından seslendirilir.

''git altın kanatlarla... git yamaçlara, kon tepelere... toprağımızın havası orada ılık ve yumuşak kokar... ürdün kıyılarını selamla... sionne nun yıkık kulelerini... ah vatanım, öyle güzel ve yitik... ah anılar, öyle güzel ve öldürücü... akıllı adamların altın arpı, neden sallanıyorsun öyle sessizce söğütlerden?... gönlümüzdeki ateşi yeniden yakıyorsun... geçen zamanı anlat bize, Solimanın kaderlerine benzeyen... hüzünlü bir şey çal bize ya da tanrıdan esinlen... acılarımıza katlanma gücü vermek için... ''

Bu koro parçası daha sonraları Kuzey İtalya'nın Avusturya tarafından işgal edildiği dönemde İtalyanlar tarafından oldukça sahiplenilmiştir.Eserin öne çıkmasının önemli bir nedeni İtalya’nın bağımsızlığına kavuşması düşüncesine yönelmesi ve İtalyanların sesi olarak yorumlanması görülebilir. Benzer şekilde Il Trovatore operasında Manrico ve Ernani operasındaki Ernani gibi karakterlerin baskı ve zorbalığa karşı duruşlarında da bu tür simgeleştirmelerin var olduğu görülebilir.

Verdi’nin vatanseverlik ilkesine yönelimini Wilfrid Mellers şu sözleriyle aktarır: “Her şeye rağmen İtalya’da devrimci çabalar da eksik değildi. Avusturya’nın baskısı, vatanseverlik duygularının ve ruhlarda özgürlük ateşinin doğmasına yol açmış, Manzoni ve Verdi gibi sanatçıların, tıpkı Cavour gibi, siyasal önderler ve ulusal kahramanlar olarak anılmalarını gerektirmişti”.

2011 yılında şef Riccardo Mutti Nabucco temsili sırasında 'Va pensiero' eserinden sonra eseri durdurup seyirciye dönüp İtalyan Hükümeti'nin kültür sanat için ayırdığı bütçeyi eleştiren bir konuşma yapmış eser sonuna seyirciyle beraber yine 'Va pensiero' seslendirilmiştir.