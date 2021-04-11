Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Üç Kuruşluk Opera

Bu hafta sizlerle paylaşacağımız eser Brecht’in Üç Kuruşluk Opera adlı eseri.

Eser, Alman tiyatro yazarı Bertolt Brecht'in yazdığı, müziklerini Kurt Weill'ın bestelediği müzikal tiyatro oyunudur. Brecht ve Weill "Üç Kuruşluk Opera" için çevirmen Elisabeth Hauptmann tasarımcı Caspar Neher ile birlikte çalışmışlardır. Oyun John Gay ve Pebusch'un 18. yüzyıl İngiliz Balad operası Dilenciler Operası'nın bir uyarlamasıdır. Kapitalist dünyaya Marksist bir eleştiri getiren oyun ilk kez 31 Ağustos 1928'de Berlin'deki Theater am Schiffbauerdamm'da sahnelendi.

Brecht, oyunda yer altı dünyasını içinde barındıran küçük burjuva sınıfını hedef almıştır. Oyun insanlara dilencilik yaptırarak onların sırtından geçinen Bay Peachum'un temsil ettiği burjuva girişimciliği ve büyük burjuvazi ile aşk, yükselme, heyecan, eğlence gibi kavramların hala kendisine yer bulabildiği haydutlar dünyasını temsil eden sustalı Mackie'nin karşılaşmasını ve çatışmalarını ele alır.

Bugün bu eserden iki bölüm dinleyeceğiz. Birincisi eserin uvertürü , ikinci eser ise Lucy’nin aryası.

Üç Kuruşluk Opera: Uvertür