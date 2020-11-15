Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Tihon Nikolayeviç Hrennikov

Bugünkü köşemizde Sovyet besteci ve piyanist Tihon Nikolayeviç Hrennikov'un üç eserine yer vereceğiz.

Hrennikov, 1913 yılında dünyaya geldi. Küçük bir çocukken mandolin, gitar ve piyano çalmayı öğrendi ve yerel bir koroda şarkı söylemeye başladı. Moskova'ya taşınmalarının ardından Mikhail Gnessin ve Yefraim Gelman ile kompozisyon çalıştı ve ardından 1932 yılında Moskova Konservatuvarı'na kabul edildi. 1936 yılında bestelediği oyun müzikleriyle Sovyetler Birliği'nde parlak bir besteci olarak tanınmaya başladı. 1941 yapımı "Svinarka i Pastukh" adlı film için yazdığı müziklerle Stalin Ödülü kazandı. Aynı yıl Kızıl Ordu Tiyatrosu'nun müzik direktörlüğüne atandı ve bu görevi 25 yıl sürdürdü.

1947 yılında Komünist Parti'ye üye olan Hrennikov aynı yıl Yüksek Sovyet'e seçildi. 1948 yılında Stalin tarafından Sovyet Besteciler Birliği Başkanlığı'na getirilen besteci, bu görevi Sovyetler Birliği dağılana kadar sürdürdü.

Komünist bir besteci olarak politik duruşu ve siyasi hayatı nedeniyle Batı'nın son derece temkinli yaklaştığı bir besteci olan Hrennikov, sadece büyük ve gelişkin müzikal formlarda üreten bir besteci değil aynı zamanda popüler müzik alanında da üreten bir besteci oldu. Bestelediği pek çok şarkı, Sovyet halkının beğenisini kazandı ve söylendi.

Tihon Hrennikov'un bugün dinleyeceğimiz ilk eseri, onun keman ve orkestra için yazdığı üç küçük parça... Eseri, büyük Sovyet kemancı İgor Oistrah seslendiriyor.

İkinci olarak dinleyeceğimiz eser ise bestecinin iki numaralı do minör senfonisi. Khrennikov'un 1943 yılında savaş koşullarında bestelediği bu senfonide yurtseverlik vurgusu öne çıkmaktadır. Senfoni, Sovyet halkı ve kızıl ordunun destansı kahramanlığını betimler.

Bestecinin son olarak dinleyeceğimiz bestesi ise Moskova Pencereleri adını taşıyor. Popüler müzik formunda bestelenen şarkıyı Oleg Pogudin seslendiriyor.