Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Stevie Wonder

Stevie Wonder 1950 yılında ABD'de dünyaya geldi. Doğumundan kısa bir süre sonra görme yetisini kaybeden müzisyen, 11 yaşından bugüne kadar aşk ve dans şarkılarından protest müziğe uzanan geniş bir yelpazede şarkılar besteleyip seslendirdi. 13 yaşında, ABD'nin en önemli listelerinden biri olan "Billboard Hot 100" listesinde bir numaraya yükselen en genç müzisyen oldu.

22 Grammy Ödülü sahibi olan bestecinin ilk protest şarkısı, Bob Dylan'ın "Blowin' In The Wind" şarkısının bir versiyonuydu. Wonder'in Martin Luther King'e ithafen yazdığı "Happy Birthday" adlı şarkısı ise ABD'deki siyah özgürlük hareketinin bir kampanya şarkısı hâline geldi ve bu hareketin özgün müziklerinden biri oldu.

1970'lerde tüm dünyada büyük beğeni toplayan Wonder, "Superstition" adlı şarkısında çaldığı klavyeyle, dönemin en özgün "sound"larından birinin öncülüğünü yaptı. Pek çoğu ödüllü 27 albüm kaydeden Stevie Wonder'in bugün dinleyeceğimiz "Peace Wanted Just To Be Free" adlı şarkısı, bestecinin en güzel şarkılarından biridir. Dinleyeceğimiz kayıtta kendisine İtalyan tenor Luciano Pavarotti eşlik ediyor.