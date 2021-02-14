Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Stabat Mater

Stabat Mater iki kadın sesi; alto ve soprano için yazılmış bir eserdir. Bu esere yaylı çalgılar ve klavsen eşlik eder.

Stabat Mater, 1300'lü yıllarda şair Jacoponus de Benedictis’in yazdığı sanılan bir metin üzerinden Batı Latin kiliselerine ait bir dini müzik türü olmuştur. Stabat Mater türünde daha önce ve sonrasında aynı metin üzerine bir çok besteci çalışmıştır.

Pergolesi’nin stil ve dönem açısından bir milat sayılan müziği, Napoli stilinin geç barok üslubunu oluşturduğu söylenebilir. Stabat Mater, 12 bölüm olarak bestelenmiş, soprano ve alto için aryaların dışında düetler de bulunur. Daha sonraki yorumlar da koro kullanılsa da ilk bestelenmiş halinde koro yoktur.

Eserin başlangıç parçası Stabat Later düeti müzik eleştirmenleri tarafından yazılmış en iyi ve dokunaklı düet olarak nitelendirilmiştir.

Eserin çok dinlenilen ve seslendirilen bir eser olmasının sebeplerinden biri barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak ve melodik olması sayılabilir.

Stabat Mater, Giovanni Battista Pergolesi’nin yazdığı son eser olarak bilinir. Henüz 26 yaşında veremden ölmüştür.