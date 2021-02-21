Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Sovyet fırtınası: 1937 Eugène Ysaÿe Yarışması

Bugünkü köşemizde dünyanın en prestijli müzik yarışmalarından biri olan Eugène Ysaÿe Yarışması (sonraki adıyla Queen Elisabeth Yarışması)’nda 1937 yılında son derece büyük bir başarı elde eden Sovyet kemancılara yer verdik.

Eugène Ysaÿe’nin adını taşıyan yarışma, ilk kez 1937 yılında sadece keman dalında gerçekleştirildi. Sonraki yıllarda sırasıyla piyano, kompozisyon, şan ve çello dallarının eklenmesiyle gelişen yarışmanın ismi 1951 yılında "Queen Elisabeth Yarışması" olarak değiştirildi. Her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen Queen Elisabeth Yarışması, halkın katılımına açık bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yarışmanın prestiji, ilk günden günümüze kadar yarışma jürisinin dünyanın o dönem yaşayan en büyük müzisyenlerinden seçilmesiyle oluşmuştur.

Sizlere bugün dinleteceğimiz seçki, bu yarışmanın ilk yılına damgasını vuran genç Sovyet kemancılarının sonraki yıllara ait görüntü ve ses kayıtlarından oluşuyor. Yarışmanın birincisi, yaşamış en büyük kemancılardan biri olarak kabul edilen David Oistrah… Tüm dünyadan çok sayıda kemancının katıldığı yarışmada Sovyet kemancılar sıralamada ilk altının beşini oluşturuyor. Bu tablo, sömürücü sınıfların, iç savaşın ve yoksulluğun üstesinden gelerek kendini var eden yirmi yaşındaki genç işçi devletinin müzik alanında ve müzik eğitiminde son derece kısa bir süre içinde elde ettiği başarıyı net bir şekilde ortaya koyuyor.

1937 yılında gerçekleştirilen Eugène Ysaÿe Yarışması’nda dereceye giren kemancıların listesi ise şöyle:

David Oistrah (SSCB) Ricardo Odnoposoff (Avusturya) Elisabeth Guilels (SSCB) Boris Goldstein (SSCB) Marina Kozulupova (SSCB) Mikhail Fichtenholz (SSCB) Lola Bobesco (Romanya) Paul Makhanovitzki (İsveç) Robert Virovay (Macaristan) Angel Reyes (Küba) Ricardo Brengola (İtalya) Jean Champeil (Fransa)

1939-1951 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve bu savaşın yarattığı yıkım nedeniyle yarışmaya ara verilmiştir. Yarışmanın 1937 yılından günümüze sonuçlarının yer aldığı listeye buradan ulaşılabilir. Yarışmanın sonuçları, kapitalist Batı ile sosyalist Sovyetler Birliği arasında yaşanan Soğuk Savaş’ın, sanat alanına olan yansımasına dair de veriler sunmakta ve burada yaşanan mücadeleyi gözler önüne sermektedir.

David Oistrah C. Debussy - Clair de Lune

Leonid Kogan - Elizaveta Gilels - Pavel Kogan A. Vivaldi - Üç Keman İçin F Majör Konçerto

Boris Goldstein Goldini/Kreisler - La Poupee Valsante

Marina Kozolupova L.V. Beethoven - Re Majör Keman Konçertosu