Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi: Şostakoviç ve Kogan

Bu hafta köşemizde, dünyaca ünlü Sovyet besteci Dmitri Şostakoviç’in 1933'te piyano için bestelediği prelütlere ve önemli Sovyet sanatçısı olan kemancı Leonid Kogan’a kulak vereceğiz. Şostakoviç prelüdleri aslında solo piyano için bestelemiş ve ilk kez kendisi seslendirmişti. Prelüdlerin her biri farklı atmosferdedir, bazen düşünceli ve hüzünlü, bazen neşeli ve esprili karakterde olan bu kısa parçalar, bestecinin en insani duygularını oldukça açık bir şekilde yansıttığı en sevilen eserlerindendir. Bir başka Sovyet sanatçısı olan Dmitri Tsiganov ise 1930’larda bu prelüdlerin 19’unu keman ve piyano için uyarlamış ve Şostakoviç bu uyarlamalar için oldukça olumlu yorumlarda bulunmuştur. Bugün prelüdlerin Tsiganov uyarlamaları kemancılar tarafından oldukça yaygın bir şekilde seslendirilmektedir.

Köşemizde değinmek istediğimiz bir diğer isim olan harika Sovyet kemancısı, Lenin ödülü sahibi ve SSCB Halk sanatçısı Leonid Kogan’dır. 20. yüzyılın en büyük kemancılarından biri olarak görülen ve özellikle Sovyet keman ekolünün en büyük temsilcilerinden biri olan Kogan, genç yaşlarında Brüksel'de Uluslararası Kraliçe Elizabeth Yarışması'nda inanılmaz performansıyla birincilik ödülünü kazanmış ve ilk önemli konserini 1941'de Moskova Filarmoni Orkestrası ile gerçekleştirmiştir. 1952'de Moskova Konservatuarı'nda öğretmenlik yapmaya başlamış olan sanatçı Avrupa’daki birçok okuldan ustalık sınıfı gerçekleştirmesi için davet almıştır. İlerleyen yıllarda hem Sovyetler Birliği’nin tüm cumhuriyetlerinde hem de yurt dışında birçok ülkede sayısız konser vermiştir. Kogan'ın kullandığı çalgılar 'Guarneri del Gesù' 1726 ex-Colin ve 1733 ex-Burmester kemanlar ile birlikte Dominique Peccatte'nin Fransız yaylarıydı. Bu astronomik fiyatlara sahip çalgılar sanatçıya Sovyet hükümeti tarafından temin edilmişti. Şimdi Dmitri Şostakoviç’in 10, 15. 16 ve 24 no’lu prelüdlerini piyanist Andrey Mytnik’in eşliği ile Leonid Kogan’dan dinleyelim.

Dmitri Şostakoviç (Ar. Dmitri Tsiganov) 4 Prelüd (Op. 34)

Lenoid Kogan & Andrei Mytnik (Piano)