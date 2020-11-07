Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Şostakoviç

Dmitri Şostakoviç "Ekim" adlı senfonik şiiri 1967 yaz aylarında Büyük Ekim Devrimi'nin 50. yıldönümünü kutlama hazırlıkları aşamasında yazdı. "Ekim Devrimi" kutlamaları için Eylül-Ekim aylarında Moskova'da RSFSR Kültür ve Sanat Günleri, Leningrad'da Sovyet Rusya'nın Müziği konserleri ve birçok çeşitli kültürel etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikler sırasında Şostakoviç'in "Ekim"i de dâhil olmak üzere birçok Sovyet bestecinin eserlerinin ilk seslendirilişleri gerçekleştirildi. "Ekim" senfonik şiiri ilk kez 16 Eylül'de Moskova Konservatuarı Büyük Salonunda Maksim Şostakoviç yönetiminde SSCB Devlet Senfoni Orkestrası tarafından ve sonra farklı etkinliklerde birçok kez seslendirilmiştir.

Şostakoviç 12 Eylül 1967’de Pravda gazetesinde eserin ortaya çıkışı ile ilgili şöyle yazmıştır:



“Uzun zamandır Sovyet devletimizin jübilesine adanmış bir çalışma yazmayı planlamıştım ama başaramamıştım. Sonra birkaç ay önce, müziğini yıllar önce yazdığım Vasiliev kardeşlerin eski bir filmi olan 'Voloçayevka Günleri'nin yeniden yayınına hazırlandıkları 'Mosfilm' stüdyolarındaydım. 'Partizan Şarkısı'nın oldukça başarılı olduğunu hissettim. Film bana onu hatırlattı ve beklenmedik bir şekilde senfonik şiirin tamamı yerine oturdu. Yazmaya başladım. Devrimci şarkıların tonlamalarıyla dolu ana temayı yeniden yazdım ve 'Partizanların Şarkısı'nı ikinci tema olarak kullandım. Her ikisinin de önemli bir yeniden çalışmasını yaptım. Sonuç olarak 12-13 dakika süren büyük bir senfonik eser ortaya çıktı.”



Besteci, 20. yüzyılın en önemli olaylarından biri olan Büyük Ekim Devrimi’nin fırtınalı ortamını, o dönemin atmosferini ve olayların seyrini yansıtmak için özellikle bakır nefesli ve vurma çalgılarının gücünü oldukça açık ve etkili bir şekilde kullanmıştır. Ağır ve kasvetli bir giriş ile başlayan eser hızlı bir gelişim bölümü ve son olarak Ekim Devrimi’nin zaferi ile sonuçlanır.

Şimdi eseri Veronika Dudarova yönetimindeki Moskova Devlet Senfoni Orkestrası’ndan dinleyelim: