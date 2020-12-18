Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Rodion Shchedrin

Bugün köşemizde, Sovyetler Birliği'nde yetişmiş bir besteci ve piyanist olan Rodion Shchedrin'e yer vereceğiz.

Shchedrin, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak 1932 yılında Moskova'da dünyaya geldi. Moskova Konservatuvarı'nda kompozisyon ve piyano eğitimi alan Shchedrin'in ilk dönem besteleri folklorik ögelere dayanan tonal ve renkli bir karakter taşır. Sonraki yıllarda rastlantısal müzik örnekleri de üreten besteci, büyük çellist Mistislav Rostropovich ile yaptığı kayıtların ardından önemli bir popülarite kazanmıştır.

Köşemizde bugün, solo çalgı ve çeşitli topluluklar için çok sayıda eser üreten Shchedrin'in iki eserine yer vereceğiz. Bu eserler "Basso Ostinato" ve "Albeniz Stili Melodi" adlarını taşıyor.

İlk eser piyano için bestelenmiş bir eser olan Basso Ostinato. Bu eseri bestecinin kendisinden, 1964 yılında bir televizyon programı için çekilen performansıyla izliyoruz.

Dinleyeceğimiz ikinci parça ise keman ve piyano için yazılmış bir eser. "Albeniz Stili Melodi" adını taşıyan eseri Kemancı Elmar Oliveira ve piyanist Lise Keiter seslendiriyor.