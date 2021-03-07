Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Robert Schumann

Bu hafta köşemizde Robert Schumann’ın Op.42 numaralı “Frauenliebe und Leben” eserini dinleyeceğiz. Bir kadının dilinden, sevgilisine duyulan sevgiyi, ona kavuşmasından duyduğu mutluluğu, beraberliklerini ve sonunda yaşanan ayrılığın anlatıldığı bu dizi Schumann’ın en çok seslendirilen eserlerinden olmuştur.

Şair A. Chamisso (1781-1838) bu şiir dizisini 9 şiir olarak yazmıştır ve ismine Frauenliebe und Leben ismini verdiği dizin ilk olarak 1830 yılında basılmıştır. Schumann besteleme sırasında son şiire yer vermemiştir.

8 numaralı son liedde sözlü kısım bittikten sonra birinci bölümden temalar içeren ezginin tekrarı kadının hayatının özetini, yaşanmış zamanları bu sefer yalnızca piyano ile anlatır. İlk lied ile son lied arasındaki bu bağın, insan yaşamının döngüsünü anlattığı düşünülebilir.

Diziye ismini veren metnin yazıldığı dönemde kadının toplumdaki yerini de göz önüne almalıyız. Erkeğin bir adım gerisinde yer alması gerektiği düşünülen teslimiyetçi bir kadın imgesi var. Kadının erkeği memnun etmekle yükümlü olduğu, aşk ve evlat sevgisi gibi duyguların da eserin librettosunda bulunduğunu belirtmek gerekiyor.

Metindeki bu özelliklere rağmen Schumann bu dizide kadınsı bir atmosfer yaratmakta çok hassas olmuştur ve bunu sadece kelimelerin anlamıyla değil, eserlerde yaratmaya çalıştığı atmosferle de yapmıştır.

Schumann, Clara Schumann ile evlendiği ilk yıl 100’ün üzerinde lied yazmıştır. Bu eserlerin bir kısmını Clara’ya adamıştır. Eserin yazıldığı dönem de ise Clara’nın babası Friedrich Wieck'in evliliklerini engellemek yaptığı itirazın mahkemece bozulduğu haberini alması üzerine bestelemiştir.