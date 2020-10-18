Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi: Ravel'in sol el için piyano konçertosu

Maurice Ravel izlenimci müzik akımının bestecilerindendir. Birinci dünya savaşında, sağ kolunu kaybeden piyanist Paul Wittgenstein için yalnızca sol elin kullanıldığı bir piyano konçertosu bestelemiş ve eser ilk defa 27 Kasım 1932 yılında Viyana’da seslendirilmiştir. Dönemine göre oldukça az görülen bir teknikle yazılmış eser, her iki elle çalınıyormuş gibi duyulur.

19.yy’da piyano için farklı teknik arayışlar devam etmekteydi. Sağ ele göre daha güçsüz olan sol elin kullanımını arttırmak için çeşitli eserler yazılmaya başlanmıştı. Çok sayıda besteci sol el için eser yazmışsa da hiç biri Ravel’in eseri kadar etki bırakmadı. Üstelik sağ kolunu kaybeden Wittgenstein sol el için yazılmış eser sayısının artmasında da oldukça önemli bir rol oynamıştır.

Wittgenstein, konser piyanisti olarak sürdürdüğü kariyeri bitirmek istemediği için sol elini geliştirecek teknik arayışlar içinde bulunmuş, Paul Hindemith, Erich Wolfgang, Korngold ve Benjamin Britten gibi bestecilerle yakın temasta olmuştur.

Wittgenstein’in teklifi üzerine Ravel o sırada kendi konserleri için Sol Majör Piyano Konçertosu üzerinde çalıştığı halde 1930 Yılı’nın ilkbaharında 1931 Yılı’nın sonbaharına kadar sol el için konçerto üzerinde de çalışmıştır. Ravel, sol el için olan konçertosu, karanlık trajik fikirler içermekte ve büyük miktarda beceriklilik ve orijinallik sergilemektedir.

Sol el için konçerto, tek bölümlü olmasına rağmen üç bölümlü bir eser gibi duyulur. Lento (ağır) girişteki tutkulu hava yaylı çalgılarla verilir. Devamında bir marş gibi gelişir ve solo çalgının girişine hazırlık yaparcasına dramatik gerilimi sağlar. Bir çok konçertoda olduğu gibi tema, orkestrayla önceden duyurulur ve daha sonra piyano tarafından yankılanır.