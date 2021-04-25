Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Maurice Ravel

20. yüzyılın en ünlü Fransız bestecilerinden biri olan Maurice Ravel (1875-1937) özellikle orkestra ve solo piyano için eserleri ile tanınır ve modern sanatın en önemli temsilcilerinden biridir.

Maurice Ravel, 1875 yılında Basque bölgesinde doğmuştur. Doğduğu bölge, Ravel’in müzik hayatında Fransız kimliği ile birlikte İspanyol kökenliliğini de belirleyici olmuştur. İlk müzik derslerini piyanoda yedi yaşında almaya başlamıştır. 14 yaşında halk önünde ilk konserini vermiştir. 1897 yılında Paris Konservatuarı’nda, dönemin en ünlü bestecilerinden Gabriel Fauré ile çalışmaya başlamıştır. İki yıl sonra, isminin ilk kez duyulmasını sağlayacak eserini, “Ölü bir prenses için Pavan”’ı bestelemiştir.

1900’lü yılların başından itibaren besteciliğinde üretkenliğini artırmıştır. Öncelikle solo piyano için yazıp, sonra aynı eseri orkestraya uyarlamak gibi bir tekniği benimsemiştir. Bu dönem yazdığı bir çok ünlü eser arasında: “İspanyol Saati” operası, Sergey Diyagilev’in ünlü Rus Balesi grubu için yazdığı “Dafnis ve Kloe” balesi, İspanyol Rapsodisi sayılabilir.

1914 yılında patlak veren Birinci Dünya Savaşı’nda aktif olarak yer almış, ancak 1916 yılında ciddi bir ameliyat geçirmiştir. Hem savaşın etkisi, hem annesini kaybetmesinin ardından, 1920’li yıllara girildiğinde yavaşça kendisini toparlaması ile birlikte üretkenliğini sürdürmüştür. Bu yılların meyveleri arasında, “Çocuk ve Büyücüler” adlı ikinci operası, meşhur Rus besteci Modest Musorgski’nin “Bir Sergiden Tablolar” adlı piyano eserine yaptığı harikulade orkestrasyon, ünlü keman eseri “Çigan” ve bestecinin isminin tüm dünyada tanınmasını sağlayan “Bolero” adlı orkestra eseri yer alır.

1932’de geçirdiği bir kaza hayatını ciddi şekilde riske atmadan önce tamamladığı eser, caz müziği etkilerini taşıyan ve oldukça renkli bir müziği olan Sol Majör Piyano Konçertosu’dur. Kazadan sonra Ravel’in sağlığı giderek kötüleşir ve yeni bir operasyon sonuç veremediğinden, 1937 yılında 62 yaşında büyük besteci hayata gözlerini yumar.

Maurice Ravel’in eserleri, bugün dünya çapında konser salonlarında sürekli olarak seslendirilmektedir. Bestecinin en ünlü eserlerinden biri olan Bolero, müzik tarihinde çok önemli bir konumdadır. Bolero, bir İspanyol dansıdır. Ravel’in bu dansın ismini kullanarak yazdığı eserin en dikkat çeken özelliklerinden biri, müziğin yalnız iki melodi üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bu iki melodi karşılıklı olarak duyurulur. Ritmi veren trampet eşliğinde yalnız birer çalgının duyurduğu melodiler, giderek ses seviyesinin yükselmesi ile sonunda tüm orkestraya yayılır ve Bolero, müzik tarihinin en uzun soluklu ve etkileyici ses yükselişleri arasında yerini alır.