Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi: Köçekçe

Ulvi Cemal Erkin, Cumhuriyetin birinci kuşak bestecilerindendir. Türk Beşlileri olarak bilinen bestecilerden biri olan Erkin, dönemin müzik politikaları sonucu Paris Konservatuvarı’nda eğitim gördü. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, Türk müziğinin geliştirilip, çoksesliliği kazanması istendi. Devlet tarafından eğitim için yurt dışına gönderilen besteciler Türk Halk Müziği’ni yeniden yorumlamaya çalıştılar.

Bu hafta dinleyeceğimiz Köçekçe, Ulvi Cemal Erkin’in 1942’de ulusal kompozisyon yarışmasında birinciliği kazanmış ve ilk kez 1 Şubat 1943’te Ernst Praetorius yönetimindeki Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası tarafından Ankara Radyosu stüdyosunda seslendirilmiştir. Erkin’in en çok sevilen ve seslendirilen bestesi olmuştur.

Besteci, köçeklerin dans ettiği eğlencelerde çalınan müziklerde kullanılan makamlardan örnekleri derleyerek Dans Rapsodisi adı altında 1943 yılında en sevilen eserlerinden biri olan orkestra için “Köçekçe” Süitini bestelemiştir. Benliyi Aldım Kaçaktan (Karşılama), Bülbül Olsam Kona da Bilsem Dallere (Karşılama), Ulah Havası, Yabandan Geldim Yabandan gibi eserlerden derlenmiştir. Gerdaniye, Hicaz ve Karcığar makamında sözlü ve enstrümantal köçekçe havalarını, taksimleri ve çeşitli oyun havalarını birbirine bağlayıp, kendine özgü stil ve motifleri kullanarak ana melodisi 9/8’lik bir eser yaratmıştır.

Oldukça özgün bir forma sahip eserin orkestrasyonundaki zenginlik eser çalınmaya başladığı ilk andan itibaren hissedilir. Çalgı teknikleri açısından oldukça etkileyici bir eserdir. Geleneksel çalgıların parmak zilleri, darbuka gibi vurmalı enstrümanların hakimiyeti, eserin başından sonuna hissedilir. Erkin, her bölümde farklı bir enstrümanı ya da enstrüman grubunu öne çıkartmıştır. Ancak flüt ve vurmalı çalgılar eserde genel olarak ön plandadır.

Eserin başarısının devamlılığı, geleneksel motiflerden kaçınmamış olmasıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılmış bu eser, Türk halk Müziğinin batı müziğiyle anlatıldığı çok önemli bir örnektir. Yurtdışında da önemli orkestralar tarafından seslendirilmeye devam etmektedir.