Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi: Johann Sebastian Bach

Bugünkü köşemizde klasik müzik tarihinin ünlü bestecilerinden Johann Sebastian Bach’ın yaşadığı, biyografi yazarları tarafından görmezden gelinen bir takım ilginç olaylara değineceğiz ve 1717-1723 arasında Anhalt-Köthen Sarayı’nın müzik yönetmeni olduğu yıllarda yazdığı seküler eserlerine yer vereceğiz.

Önce biraz besteciyi tanımakta fayda var. Kendisinden önce yüzyıllardır müzisyen yetiştirmiş bir ailede doğmuş olan Johann Sebastian Bach (1685-1750), hayatının çoğunu Thüringen ve Saksonya bölgesinde geçirmiş, çeşitli kentlerde saray ve kilise himayesinde bestecilik, öğretmenlik ve müzik yaparak geçimini sağlamıştır. Erken yaşlarda önce annesini ardından babasını kaybetmiş olması duygusal olarak derin izler bırakmıştır. Bu kayıpların ardından abisi Johann Christoph Bach tarafından bakımı üstlenmiş ve ondan müzik öğrenmiştir. Ayrıca ilk eşi Maria Barbara’nın erken ölümü ve sonradan evlendiği eşi Anna Magdalena’dan olan toplam 20 çocuğun 12’sinin 3 yaşına gelmeden ölmesi, o dönemki çocuk ölümlerinin bile üzerinde bir orandır. Bu olayların da üst üste besteciyi ne kadar yıprattığı tahmin edilebilir.

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Bach’ın yaşamı, özellikle 20. yy. biyografi yazarları tarafından birçok bilgiden arındırılarak aktarılmıştır. Böylesine olağanüstü ve yüce bir müziğin eleştirinin ötesinde birinden gelmiş olması gerektiği şeklindeki yanlış varsayımlarla, aslının dışında bir imaj yaratılmıştır. Fakat gerçek bundan biraz daha farklıdır. Bach’ın gittiği ilkokul olan Eisenach Latin Okulu, büyük ölçüde tüccar ailelerin çocuklarının katıldığı bir okuldu. Burada geçirdiği yıllara ait okul kayıtları ve müfettiş belgeleri halen mevcuttur. O yıllarda bazı öğrencilerin "kabadayı, yıkıcı, haydut, bira ve şarap seven, kız peşinde koşan, camları kıran ve hançerlerini sallayan" şeklinde lanetlediği belirtilmiştir. Daha da rahatsız edici olan, ‘’erkek çocuklara şiddet uygulandığı’’na dair söylentiler ve birçok ebeveynin çocuklarını hasta oldukları için değil, okulda veya okul dışında olanlardan korktukları için evde tuttuklarının kanıtıdır. Bu tür deneyimlerin de genç Bach’ın üzerinde kalıcı izler bırakmış olması muhtemeldir. İlkokulun ilk 3 yılı boyunca 258 gün devamsızlık yapmış olması, annesinin hastalığı ya da ailenin gereksinimleri dışında, okul içi ve dışındaki ortamın tehdit edici olması yüzünden bir şekilde okuldan uzak tutulmuş olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

Müzikal yaşamında ise ilk gençlik yıllarında kilise korolarında söylemiş, ilerleyen yaşlarda yetkin bir orgcu olmuş, diğer yandan saray orkestralarında keman ve viyola çalmış, aynı zamanda besteler yapmaya yönelmiştir. Genç yaşlarda kendinden önce yaşamış ustaların yapıtlarını çok iyi öğrenmiş, uzun geceler mum ışığında gizlice nota kopyalaması, hayatının son yıllarında görme sorunları yaşamasına ve yapılan tüm müdahalelere rağmen ölmeden önce tamamen körleşmesine neden olmuştur. Yaptığı işe böylesine tutkuyla bağlı olan Bach, hayatı boyunca Arnstadt, Lüneburg, Müllhausen, Köthen, Weimar ve Leipzig’de saraylarda ve kiliselerde çalışmış, 65 yaşına kadar önemli bir kısmı günümüze ulaşamayan 1200’den fazla eser üretmiştir. Müzik tarihinde 36 yıllık kısa ömrüne 600’den fazla eser bırakmasıyla öne çıkan W. A. Mozart ile kıyaslandığında, aslında Bach’ın en az Mozart kadar üretken bir besteci olduğundan pek bahsedilmez.

Bach'ın çalıştığı kilise ve saray yönetimleri ile kimi zaman sürtüşmeler yaşadığı bilinmektedir. Örneğin; ünlü bir orgcu olan Dietrich Buxtehude’ın Hamburg’da vereceği konseri dinlemek için yaklaşık 300 kilometre yolu yaya olarak yürüyüp dönmesi, o sıralarda çalıştığı kilisenin verdiği süreyi aşmasına neden olmuş, kilise yönetimi ile arası bozulmuştur. Bununla birlikte bir orgcu olarak yaptığı müziğin istenilenden çok fazla özgür ve karmaşık olması nedeniyle zaman zaman uyarılar almış. Fakat asıl çekişme 1708-1717 yıllarında görevli olduğu Weimar dükü Wilhelm Ernst’in sarayında yaşamıştır. Kişilik özellikleri hakkında da çok fazla bilgi olmayan bestecinin haksızlığa uğradığında sinirlerine hâkim olamadığı zaman içinde anlatılagelmiştir. 1717 yılında da hem çalışma şartları hem de hak ettiğini düşündüğü pozisyona getirilmemesi üzerine önce Anhalt-Köthen sarayında iş için başvuruda bulunmuş ve Ağustos 1717’de orada çalışmalarına başlaması için kabul edilmiş, ardından Weimar’daki görevinden istifasının kabulü için yetkililere başvurmuştur. Fakat dönemin şartları gereği bu pozisyonda çalışan birinin kendi isteğine göre bu şekilde işten ayrılması uygun olmadığından, saray yönetimi bu isteğini hadsizlik olarak görmüş olmalı. Bu nedenlerle Weimar yöneticilerine defalarca işten ayrılma isteğini iletmiştir. İstifasının aylarca reddedilmesi üzerine sinirlerine hâkim olamayan Bach, (muhtemelen Weimar Dükü Wilhelm Ernst’e karşı) bu durumu protesto etmiş ve bu yüzden 6 Kasım - 2 Aralık 1717 tarihleri arasında dört hafta kadar hapse mahkûm edilmiştir. Bu süre içinde üretmeyi bırakmayan besteci ‘Eşit Düzenli Klavye’ eseri üzerinde çalışmıştır. Dört haftanın ardından sonunda Weimar’daki görevinden ayrılabilmiş ve Anhalt-Köthen sarayının müzik yöneticisi olmuştur.

Bach’ın yaşadığı 18. yüzyılın ilk yarısı, besteciler için adeta bir laboratuvar ortamı gibi yeni türlerin ortaya çıktığı, geliştirildiği ve belirgin biçimlere kavuştuğu verimli bir dönemdir. Bach, opera dışında tüm türlerin en başarılı örneklerini yaratmış bir bestecidir. Ölümünden sonra eserleri oğulları arasında paylaşılmış, bazıları korunmuş fakat birçoğu kâğıt parçası olarak satılmıştır. Ölümünden yüz yıl sonrasına kadar pek gündeme gelmese de Felix Mendelssohn’un çabalarıyla eserleri tekrar derlenmeye başlamış ve 1850’li yıllarda Breitkof & Härtel tarafından Bach Eserleri Dizini (BWV) şeklinde listelenmiş ve yayımlanmıştır.

Bugün dinleyeceğimiz eserler de bestecinin Köthen yıllarında yazdığı çalgısal eserlerinden örneklerden oluşmaktadır. Brandenburg konçertoları, solo keman ve viyolonsel eserleri, keman ve klavsen konçertoları, klavyeli çalgılar için yazdığı solo eserler, orkestra süitlerinin neşeli dans bölümleri ve daha birçok eseri günümüzde halen en sevilen eserleri arasındadır.

Şimdi bu müziklerden bazı örnekleri dinleyelim;

Üçüncü orkestra süitinden ‘Air’

Mi minör lute süitinden Bourrée

İkinci orkestra süitinden ‘Badinerie’

Solo viyolonsel için birinci süitinden ‘Prelüd’

İki keman ve orkestra için İkili konçertodan ilk bölüm ‘Vivace’

‘Eşit Düzenli Klavye’den Do majör 1. Prelüd

Birinci orkestra süitinden Gavotte I & II

Keman ve klavsen için 4 no’lu do minör sonatdan ‘Adagio’

Ve son olarak üçüncü ‘Brandenburg Konçertosu’ndan ‘Allegro’