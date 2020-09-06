Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi: Egberto Gismonti

Bugün Egberto Gismonti'nin bir eserini dinleyeceğiz. Gismonti, Lübnanlı bir baba ve İtalyan bir annenin çocuğu olarak 1947 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Altı yaşında konservatuvar eğitimine başlayan Gismonti, uzun yıllar klasik bir eğitim gördükten sonra modern müziğe ilgi duydu. Bu arayışı onu Anton Webern ve Arnold Schönberg'in öğrencisi olan besteci Jean Barroqué ile bir araya getirdi.

Gitar çalmayı kendi kendine öğrenen Gismonti, altı telli olan klasik gitarı yeniden tasarlayarak tel sayısını artırdı ve akort sisteminde çeşitli değişiklikler yaptı. Bu yeni tasarım, kendisine bestecilik anlamında yeni bir ufuk ve olanaklar sundu.

Müzik yaşamına kırktan fazla albüm sığdıran Egberto Gismonti, basçı Zeca Assumpção, saksafoncu Mauro Senise, perküsyoncu Naná Vasconcelos, saksafoncu Jan Garbarek ve basçı Charlie Haden gibi önemli müzisyenlerle çok sayıda konser ve albümde kendi eserlerini seslendirmek üzere bir araya geldi.

Bugün dinleyeceğimiz eser Água e Vinho, Egberto Gismonti tarafından 1972 yılında bestelendi. Sözleri Geraldo E. Carneiro tarafından yazılan ve Gismonti'nin en bilindik eserlerinden biri olan parça, çok sayıda değişik versiyonda ve düzenlemeyle seslendirildi. Eserin şimdi dinleyeceğimiz versiyonunu Gismonti'nin kendisinden dinliyoruz.