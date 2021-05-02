Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Dmitri Şostakoviç

Bu haftaki köşemizde, 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden ve Sovyet sanatının en büyük temsilcilerinden biri olan Dmitri Şostakoviç’ten ve onun isminin dünya çapında duyulmasını sağlayan ilk eseri olarak 1. Senfoni’sinden bahsedeceğiz.

Şostakoviç, müzik tarihinin en üretken bestecilerinden biri olarak tanınır. Bestecilik tekniklerindeki şaşmaz sağlamlık, besteleme sürecinde dikkat çekici hızlılık sayesinde yazdığı eserler arasında 15 senfoni, 15 yaylı çalgı dörtlüsü, piyano, keman ve viyolonsel için ikişer konçerto, operalar, koral eserler ve film müzikleri yer alır. Sağlığı en kritik şekilde tehlikeye girdiği dönemlerinde, yaşama veda etmesinden çok az süre önceye kadar kalemini elinden düşürmemiştir. Ayrıca Şostakoviç, müthiş bir çalma tekniğine sahip piyanisttir. Şostakoviç’in besteleyip 1958 yılında bizzat piyano başında yaptığı Piyano Konçertoları kayıtları tarihi belgelerdir.

Şostakoviç’in 15 senfonisi, onun, müzik tarihinde Haydn, Mozart ve Beethoven’dan başlayan büyük senfoni bestecileri zincirinin son büyük halkalarından biri olarak anılmasını sağlamıştır. Yaşamının bir panoraması olarak görülebilecek bu senfonilerin ilki henüz 19 yaşındayken, sonuncusu ise ölümünden dört yıl önce, 65 yaşındayken yazılmıştır.

Besteciliğinin ilk meyvelerinden biri olarak bir senfoni yazmak ve başarı kazanmak, müzik tarihinde her besteciye nasip olmayan sıradışı bir durumdur. Şostakoviç, bunu başarmıştır. Bestecinin 1. Senfoni’si, onun, Petrograd Konservatuarı’nda (şu an N. A. Rimsky-Korsakov Sankt-Peterburg Devlet Konservatuarı) Maximilian Steinberg’in kompozisyon sınıfından mezun olurken 1924-1925 yılları arasında bestelediği bir eserdir. Fakat bu senfoni, bir mezuniyet ödevi olmanın çok ötesinde içeriğe, zenginliğe ve teknik sağlamlığa sahip bir eser olarak, 12 Mayıs 1926 tarihinde, dönemin çok ünlü şeflerinden Nikolai Malko yönetiminde Leningrad Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirildiğinde büyük başarı kazanmıştır. Dahası, eserin ünü hemen dünyaya yayılmaya başlamış; yine o dönemin en büyük orkestra şeflerinden iki tanesi, senfoniyi hemen repertuarlarına katmıştır. Bunlardan biri olan Bruno Walter, eserin Berlin’deki ilk seslendirilişini yönetmiş, diğeri ise Leopold Stokowski, eserin Amerika kıtasındaki ilk seslendirilişini ve ilk plak kaydını gerçekleştirmiştir.