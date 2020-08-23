Dinlemenin ve izlemenin ritmi: Django Reinhardt

Köşemizde bugün büyük bir caz gitaristine yer vereceğiz. Avrupa'da doğan ilk önemli caz müzisyenlerinden biri olan Django Reinhardt, 1910 yılında Belçika'da dünyaya geldi. On sekiz yaşındayken yaşadığı karavanda çıkan yangın sonucunda kolları ve bacaklarından ciddi şekilde yaralanmış, sol el yüzük ve küçük parmağı bu yangın sonucunda işlevsiz hâle gelmiştir. Doktorların tekrar gitar çalmasının imkansız olduğunu söylemesine karşın müziğe daha sıkı sarılan Django Reinhardt sol elinin işaret ve orta parmaklarını kullandığı kişisel bir gitar çalım tekniği geliştirmiştir. Pek çok büyük caz müzisyenini etkileyen gitaristin hayatında "caz kemancılarının büyükbabası" olarak bilinen kemancı Stéphane Grappelli büyük önem taşır. Paris konservatuvarını 1928 yılında bitiren Grappelli, tanınmış bir kemancı olana kadar bir sokak müzisyeni olarak hayatını sürdürdü. Yolları kesişen ikilinin birlikte yaptıkları müzik, cazda yeni bir ekol yaratmıştır. Minor Swing, Daphne, Belleville, Djangology, Swing 42 ve Nuages gibi Manuş Caz stilinin efsaneleşmiş pek çok müziği, Django Reinhardt tarafından bestelenmiştir.