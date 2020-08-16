Dinlemenin ve izlemenin ritmi: Carlos Fariñas

Bu hafta köşemizde Kübalı piyanist/besteci Carlos Fariñas‘ın solo piyano için ‘Sones Sencillos’ adlı kısa parçalarını dinleyeceğiz. 1934’te Cienfuegos/Küba’da doğan besteci, Küba’da başladığı eğitimine 1954 yılında Tanglewood/ABD’de Aaron Copland ile devam etmiştir. 1961-63 yılları arasında Sovyetler Birliği’ne giderek Moskova Konservatuvarı’nda Alexander I. Pirumov ve Dmitri Kabalevsky ile kompozisyon çalışmış olan Carlos Fariñas, geleneksel senfonik müzikten bilgisayar müziğine kadar birçok modern teknik ve stilde müzik bestelemiştir. 1989'da Havana'da Art Superior Enstitüsü’nde Elektro-akustik ve Bilgisayar Müziği Laboratuvarı'nı kurmuştur.

Eserleri arasında bale müziği, orkestra müziği, tiyatro ve sahne müzikleri, solo piyano, gitar ve film müziği gibi çok farklı türlerde çalışmalar vardır. ‘Sones Sencillos’ ise 1954-1998 yılları arasında yazılmış kısa piyano eserlerinden oluşur. Küba yerel müziği olan ‘Son’ ve ‘Canción’ türlerinin melodik, ritmik unsurlarıyla işlenmiş ve stilistik özelliklerinin solo çalgı kompozisyonunda uygulanmasının başarılı örneklerindendir. Besteci 2002’de Havana’da hayata veda etmiştir.

Şimdi Carlos Fariñas’ın eserlerine genç Küba’lı piyanist Yamilé Cruz Montero’nun yorumuyla kulak verelim.