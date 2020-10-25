Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Beethoven ve pastoral senfoni

Beethoven’ın dünyayı müziğiyle değiştirmek/dönüştürmek gibi bir misyonu olduğu defalarca üzerinde durulmuş bir konudur. Besteci hakkındaki bu tanım ilk duyuluşta 3. 5. ve 9. senfonileri gibi oldukça dinamik eserleri çağrıştırmaktadır. Altıncı senfoni ise daha çok bir deredeki dalgaların, havada ötüşen kuşların ve ardından bir fırtınanın gelişinin resmini çizer gibi görünmektedir.

Peki, esere bir de Beethoven’ın misyonu açısından baktığımızda bu senfonide dünyayı değiştirme arzusu nerededir?

Pastoral senfonide kesinlikle böylesine gaye vardır diyebiliriz çünkü Beethoven, doğayı sadece kuşlar ve dereler ya da kırsaldan görünümler olarak tasvir etmemiştir. Amacının özünde aslında doğayı koruma zorunluluğunu savunmak için öncelikle onun tüm güzelliğini seslerle tarif etmekle başlamak vardır. Beethoven insanların doğa ile olan ilişkisini de ele alıyor ve bir yandan doğaya bir geri çekilme alanı olarak bakarken diğer yandan sanayileşmenin başlangıcını tasvir ederek insanların yeni şeyler yaratma ve dolayısıyla doğaya müdahale edişini de konu ediniyor. İnsanları, güçlerini geleceğin yararına bir iyilik gücü olarak kullanmaya çağırıyor.

Beethoven bir senfonik müzik ile bu mesajları nasıl iletiyor?

Senfoni beş bölümden oluşmakta ve son üç bölüm birbirine bağlantılı şekilde ara vermeksizin seslendirilmektedir. Beethoven her bölümün başına o bölümle ilgili ifadeler bırakmıştır;

I. Kırsal bölgeye varıldığında neşeli duyguların uyanması (Allegro ma non troppo)

II. Dere Sahnesi (Andante molto mosso)

III. Taşra halkının neşeli toplantısı (Allegro)

IV. Gök gürültüsü, fırtına (Allegro)

V. Çoban’ın şarkısı. Fırtınadan sonra neşeli ve minnettar duygular. (Allegretto)

Kapitalizmin gelişmeye başlamasıyla beraber sanayileşmenin gelecekte ne anlama geleceği konusunda hiçbir fikrin olmadığı bir zamanda bile önde gelen tarımcılar doğaya yapılan büyük müdahalenin etkilerini tartışıyorlardı. Beethoven pastoral senfoniyi yazdığı yıllarda İngiltere’nin kuzeyinde doğanın bağrını yaran ve sakinlerini topraklarından koparan sanayi patlaması henüz kendi şehri Viyana’ya ulaşmamıştı, doğal olarak bir senfoniden bu tür olayları yansıtmasını bekleyemeyebiliriz. Fakat Beethoven'ın aynı zamanda kendi zamanının bu türden sorunları hakkında da bilgili biri olduğu bilinmektedir.

19. yy’a kadar hiçbir besteci müziklerinin yüzyıllar sonra bile çalınacağını düşünmemiştir. O zamanlar insanlar sadece yeni müzik icra ediyor, eskiden yayımlanmış müzikler ise çalışma amacıyla kullanılıyordu. Beethoven ise bu yeni müziği ile kendisini doğanın tam ortasına koymuş ve dinleyicilerine duygularını aktarmaya çalışmıştır. Kendi penceresinden uzaklara dalan bir entelektüel gibi davranmış olduğunu da hesaba katarak niyetinin insanları doğanın güzelliği ve gücü üzerinde tekrar düşündürmek olduğu ve senfoninin doğayı korumamız gerektiğini işaret eden bir uyarı niteliği de taşıdığını söylenebilir.

Beethoven kişisel hayatının çoğunu çevresiyle paylaşmamış, müziğinde yalnızca kendisini ve biyografik deneyimlerini yansıtmak isteyecek kadar önemli görmemiştir. Bu yüzden Beethoven’ın müziği müzelerden, özel salonlardan çekilip çıkarılmalı ve somut hale getirilmelidir ve çevresinde yeni deneyimler yaratılmalıdır. Beethoven bir kaide üzerine konulup tapınılırsa ondan yeni bir şey çıkmayacağı apaçık ortadadır. En güzel yanlarından biri bugün halen insanların onunla pek çok olumlu düşünceyi ilişkilendiriyor olması ve dünyayı değiştirme arzusunu tekrar tekrar körükleyen mesajını tüm insanlığa bırakmış olmasıdır.

Birinci bölüm bestecinin müzikal diline göre oldukça olağandışı ve deneyseldir. Art arda tekrarlanan motifler ve tonalite geçişleri zamanın anlamını yitirdiği veya durduğu hissini verir. Her şey kendinizi unutmak ve kendinizi o an orada kaybetmenize izin vermekle ilgili. Nefes almak, bırakmak ve doğayı bir sığınak, bir uyum kaynağı ve bir denge noktası olarak görmekle ilgili. Kısacası bu ilk bölümü insanın doğayla ilişki kurma çabası olarak tanımlayabiliriz.

İkinci bölüm ise bir dere sahnesidir ve bu sadece küçük dalgalanmalarla ya da derenin direkt kendisi ile ilgili değildir. Bu, derenin kıyısındaki doğal yaşam ve insanlar arasındaki etkileşimin de bir resmini çiziyor. Aslında, yeni kıyılarda yinelenmeye devam eden bir devinimin ifadesi gibidir.

Üçüncü bölüm doğayla doğrudan bir alışveriş içinde olan insanın, taşra insanının tasviridir. Arka planda bir çiftçi ya da köylü görünmez ama bunun yerine yavaş yavaş sahneye çıkan ve muhtemelen kırsalda bir festivalde sona eren ve bir tür ‘kökene dönüş’ deneyimine maruz kalınır. Köy yaşamından bir sahneye şahit olduktan sonra hiç kesilmeden başka bir olaya tanıklık edilir.

Dördüncü bölüm tam bu şenliğin doruğunda, yaklaşmakta olan büyük bir fırtınanın huzursuzluğuyla başlar. Şenlik birden yarıda kesilir, giderek gerilen müzik bir anda patlar. Bu korkunç bir fırtına ne varsa silip süpürür, büyük bir karmaşa yaşanır. Fransız Devrimi’ni çağrıştıran müzikal yankılar duyulur. Fırtına bölümü eski düzeni yıkmak ve yenisini kurmakla ilgili müzikal bir alegori gibidir. Geçmişe ait tüm çürümüşlüğü yerle bir edip daha insanca, daha yaşanılır bir dünya kurma tutkusudur adeta.

Ve sonunda fırtına yavaş yavaş diner, senfoni beşinci bölüme bir Kühreigen ezgisi ile bağlanır. O zamanlar oldukça bilinen ve bugün hala geçerli olan pastoral bir ezgi önce klarnet ve sonra korno ile duyurulur. Bu tür müzikler otlayan inekleri bir arada tutabilmek ve daha fazla süt üretmek için bugün hala İsviçre'nin kırsal kesimlerinde Alp kornosu denilen bir çalgı ile çalınan ezgileri anımsatır. Son bölüm, insanlığa, iyiliğe, doğanın güzelliğine dair bir ilahidir.