Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Alan Bush

Bugünkü köşemizde 20. yüzyılın politik olarak en kararlı sanatçılarından biri olan İngiliz besteci Alan Bush’un yaşamı ve müziğine dikkat çekeceğiz.

Alan Bush, 1900 yılında Londra’nın güneyinde Dulwich bölgesinde müreffeh bir orta sınıf ailede dünyaya geldi Ailenin zenginliği büyük büyükbabası W. J. Bush’un kurduğu endüstriyel kimya üretiminden elde ediliyordu. Müzik eğitimine 1918 yılında Kraliyet Müzik Akademisi'nde (RAM) başladı ve hızlı bir ilerleme kaydederek başarılı bir besteci, piyanist, orkestra şefi oldu. 1920’den itibaren neredeyse on yıl boyunca çeşitli türlerde eserler besteledi ancak sonraki yıllarında İngiliz müzik kurumlarının eserlerini büyük ölçüde görmezden gelen tavrına karşı yaşamı boyunca mücadele etmesi gerekecekti. Çünkü Alan Bush, kendisini adamış bir komünist olarak siyasi duruşunu müziğine açık biçimde yansıtan bir besteciydi.

1924'te ailesinin muhafazakârlığını reddederek Bağımsız İşçi Partisi'ne (ILP) katıldı. 1926'dan itibaren sıklıkla Berlin’e gitti. Berlin’de geçirdiği yıllar siyasi inançlarını derinden etkiledi ve bu dönüşümün müziği üzerinde de doğrudan etkisi oldu. 1931'de on yıldır tanıdığı Nancy ile evlendi. Nancy, Alan’ın başlıca metin yazarı olacağı ve bir ömür boyu sürecek sanatsal ortaklık içine girdi. Vokal eserlerinin metinlerinin çoğunu Nancy kaleme aldı.

Almanya’da Nazi Partisinin iktidara yükselişi Bush'un siyasi inançlarını ana akımdan daha da uzaklaştırdı. Hanns Eisler ve Ernst Hermann Meyer gibi müzisyenlerle ve Bertold Brecht ile olan ilişkileri artan siyasi farkındalığını Marksizm’e ve komünizme ömür boyu sürecek bir bağlılığa dönüştürmesine yardımcı oldu. 1935'te İşçi Partisi'ni terk etti ve İngiliz Komünist Partisi'ne katıldı. 2. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında ve Soğuk Savaş döneminde politik konumunu değiştirmeyi reddetmesi, İngiltere’de müziğinin daha uzun süreli dışlanmasına yol açtı. Bu nedenle 1950-70 arasında yazdığı dört büyük operanın seslendirilişleri Doğu Almanya'da gerçekleştirildi.

Savaş sırasında ve sonrasında Marksizm’den esinlenen müziğinin halk kitleleri tarafından erişilebilir olması gerektiğine olan inancı doğrultusunda müzik dilini sadeleştirmeye başladı. 1937'de Komünist Manifesto’dan alıntı bir metnin koral uyarlaması ile sona eren bir Piyano Konçertosu yazdı. 1941'de Sovyetler Birliği ile dostluk ve halk barışını içeren altı maddelik radikal bir savaş karşıtı programı destekleyen komünistlerin önderliğindeki Halk Konvansiyonu'na katılan birçok müzisyen, sanatçı ve yazar arasındaydı. BBC, bu hareketle olan ilişkisi nedeniyle kendisinin ve müziğinin artık yayınlanmayacağını bildirdi. Bu olay, sanat ve edebiyat dünyasından birçok önemli kişiyle beraber özellikle yazar Edward Morgan Forster ve ünlü besteci Ralph Vaughan Williams'ın da güçlü protestolarıyla karşılaştı.

1947’de Büyük Britanya Besteciler Loncası'nın iki yıl boyunca başkanlığını üstlendi. 1949'da Keman Konçertosu (Op. 32) ilk kez ünlü kemancı Max Rostal’ın solistliğinde seslendirildi. Bu çalışmasında Bush, ‘solistin bireyi, orkestranın ise toplumu temsil ettiğini ve eseri, bireyin mücadelelerini ve toplumla nihai özdeşleşmesi’ şeklinde açıklamıştır.

Alan, müzik yoluyla aktarmaya çalıştığı görüşlerini ‘bilim ve sanatın herkese ait olacağı bir toplumsal örgütlenme koşulu yaratma mücadelesi’ ve bir müzisyen olarak Marksizm’in kendisi için bir eylem rehberi olduğunu ifade ederek açıklamıştır.

Alan, eserlerinin Batı'da seslendirilmesinin zorluklarına rağmen seksenli yaşlarına kadar beste yapmaktan vazgeçmedi. 1980'lerin sonunda görme yetisinde sıkıntılar yaşamaya başladı. Fransa'nın güney batısında Lascaux’daki mağaraları ziyaret etti ve tarih öncesi mağara resimlerinden ilham alarak son büyük orkestra çalışması olan 4. senfonisini yazdı. Bu ilgi çekici eser 25 Mart 1986'da Manchester'da Edward Downes yönetiminde BBC Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

1991 yılında eşi Nancy hayata veda etti. Bush, 4 yıl daha Radlett'te sessizce yaşadı. Gençliğindeki olayları hatırlayabiliyordu ancak son elli yıla dair hiçbir hatırasını hatırlamıyordu. 1991’de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından da habersizdi. Son yıllarında kısa süreli sağlık sorunları yaşamaya başladı ve 31 Ekim 1995 tarihinde yaşama veda etti.

Alan Bush’un özgün müzik diliyle yarattığı eserleri, şarkı, koro müziği, oda müziği, solo çalgı müziği, opera, konçerto, senfoni ve serbest formda orkestra müziği gibi birçok farklı türü içeren geniş bir alanı kapsar. Polifonideki ustalığının yanı sıra yalın ve anlaşılır dili, siyasi kimliğinin en açık şekilde yansıdığı eserlerinde göze çarpar. Büyük ölçekli eserlerin yanı sıra birçok politik marş ve şarkı yazmıştır. Bu eserlerden bazıları; Emek Şarkısı (1926), Özgürlük Şarkısı (1930), Açlık Yürüyüşçülerinin Şarkısı (1934), Kızıl Cephe (1935), Halk Düşmanlarına Karşı (1939), Barışseverlerin Şarkısı (1939), İşçilerin Yürüyüşü (1940), Birleşin ve Özgür Olun (1941), Sevgili Yoldaş Eve Dön (1944), Yaşanılır Bir Dünya (1946), Enternasyonal Marşı Düzenlemesi (1948), Mühendislerin Şarkısı, Denizci vb. birçok halk şarkısı düzenlemeleri.

Ölümünden sonra aile üyeleri ve arkadaşları, Alan Bush'un çalışmalarının daha iyi tanıması ve desteklenmesi için Ekim 1997'de ‘The Alan Bush Music Trust' adlı vakfı kurdular.

Halk ezgilerinden yola çıkarak yazdığı ‘Sovyet Temaları üzerine Fantazi’ adlı eseri 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet halklarının gösterdiği kahramanlığına bir armağan olarak yazılmıştır. Ezgilerin kimi zaman ayrı ve açık bir şekilde duyulduğu, kimi zaman ise iç içe geçtiği ve çeşitli varyantlarını bir araya geldiği renkli bir orkestrasyona sahip olan eser, birbirine bağlantılı altı kısımdan oluşur. Belli başlı ezgiler ise sırasıyla şöyledir;

Giriş: ‘Volga Burlak’larının Şarkısı’ motifi

‘Volga Burlak’larının Şarkısı’ motifi Partizan Şarkısı: 1919-21 Savaşlarının Devrimci Halk Şarkısı.

1919-21 Savaşlarının Devrimci Halk Şarkısı. 1931-35 Yılları Kolhoz Şarkısı

Zakhirov’un Solist ve Koro için Neşeli Şarkısı.

Çapayev’in Ölümü: Bir Partizan Liderin Cenaze Marşı

Bir Partizan Liderin Cenaze Marşı Molodezhnaya (Gençlik): Isaak Dunayevsky’nin Çocuk Korosu için Gençlik Şarkısı

‘Bu eser mütevazı bir övgü olarak, çok uzun süredir Sovyet Halkının nazik temsilcisi olan Madam Agnes Maisky'ye sevgi ve saygı ile adanmıştır.'

Alan Bush