Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Afife

Bugünkü köşemizde Turgay Erdener tarafından bestelenen "Afife" adlı bale eserinin müziklerine yer vereceğiz.

"Afife" balesi, müslüman kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde tüm engellemelere rağmen sahneye çıkmakta direten ve Türkiye aydınlanmasının en önemli kadınlarından biri olan oyuncu Afife Jale'nin hayatını anlatmaktadır. Afife Jale, ilk olarak 13 Nisan 1919'da Kadıköy'deki Apollon Sineması'nda sahnelenen Hüseyin Suat'ın "Yamalar" adlı oyununda "Emel" rolünü oynayan Eliza Binemeciyan'ın yerine "Jale" takma adıyla sahneye çıkmıştır. Bu tarihten itibaren "Afife Jale" olarak anılmaya başlayan oyuncunun sahneye çıkışından birkaç yıl sonra 1923’te Cumhuriyet kurulmuş ve kadınların sahneye çıkma yasağı kaldırılmıştır. Ne var ki bu birkaç yıl hiç de kolay geçmemiştir Afife Jale için. Afife’nin bu inadı ve direnişi, kendinden sonra var olma mücadelesi veren pek çok kadına ilham kaynağı olmuş ve güç vermiş; bu direniş, kadınların Türkiye'deki aydınlanmasında nasıl güçlü bir dayanak olduğunu bir kez daha görünür kılmıştır.

Eser, Afife Jale'nin hayatını dört dönemde sahneye taşır. Bu dört dönemin Afife'si dört ayrı dansçı tarafından canlandırılır. Eserin farklı bölümlerinde farklı rüyalara yer verilir. Son bölümde ise Afife'nin trajik yaşamının son dönemi, bir kâbusla betimlenir.

Eserin bestecisi Turgay Erdener 1957 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Orkestra Şefliği ve Kompozisyon Anasanat Dalı'nda öğretim üyesi olarak ders veren Erdener, çağdaş Türk müziğinin en önemli bestecilerinden biridir. Eserlerinde özgün dil arayışından hiç vazgeçmeyen besteci, farklı nitelikteki çok sayıda topluluk, müzikal, solo çalgı, vokal ve film için müzikler bestelemiştir.