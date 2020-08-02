Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi

Bugün ABD'de iki binden fazla kayıt yapmış, 1930 yılında ulusal radyoda kendi şovu olan ilk Afro-Amerikalı vokal grubu The Mills Brothers'den bir şarkı dinleyeceğiz.

Mills kardeşler, Ohio'da dokuz kişilik bir ailenin çocukları olarak dünyaya geldiler. Okul çıkışı babalarının berber dükkanı önünde şarkı söylemeye başlayan çocuklar May's Opera House'de düzenlenen bir yarışmaya katıldı. Fakat yarışma esnasında grup ilginç bir keşif yaptı. Grubun bariton vokali olan Harry, şarkıda kullandığı yerel bir enstrüman olan "kazoo"yu kaybettiğini fark etti ve sahnede elini ağzına götürüp trompet sesini taklit etti. Bu fikir grubun oldukça hoşuna gitmişti. Bunun üzerine grubun bas vokalisti John tubayı, bariton olan Harry ve Herbert trompeti, Donald da trombon sesini vokalle taklit ederek çalışmaya başladı ve radyoda duydukları çeşitli orkestraları vokale uyarlayıp taklit ettiler. Sonraki süreçte John, grubun çeşitli parçalarına gitar ve kontrbasla eşlik etti.

Şimdi 1928 yılında kurulan ve 1982 yılına kadar müzik yapan bu grubun, The Mills Brothers'ın Caravan adlı şarkısını dinliyoruz.