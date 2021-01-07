Dink davasında tutuklama kararı verilen Şahin gözaltına alındı

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasının dünkü duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen dönemin jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin Adana'da gözaltına alındı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin aralarında Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davanın 117’nci duruşması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü.

Duruşmada mahkeme heyeti, o dönem Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli olan sanıklar Veysal Şahin ve Volkan Şahin'in, "cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin olması, mütalaada istenen ceza durumu, kuvvetli suç şüphesinin olduğu, sanıkların tutuklulukta geçen sürelerin azlığını" dikkate alarak tutuklanmalarına, tutuklanmalarına yönelik yakalama emirleri çıkarılmasına karar verdi.

Kararın ardından Veysal Şahin Adana'da yakalanarak gözaltına alındı.