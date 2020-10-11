Din görevlilerinden 3 bin dolara sahte seyitlik belgesi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Şanlıurfa'da bazı din görevlilerine 3 bin 5 bin dolara Hz. Muhammed'in soyundan geldiğine ilişkin sahte ‘Seyit'lik belgesi şeceresi düzenlendiğini yazdı.

Saygı Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle oldu:

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair 677 sayılı Kanun 30 Kasım 1925 yılında kabul edildi, 13 Aralık 1925 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun için hapis ve para cezaları getirildi. Ama günümüzde sanki tarikatlar yasak değilmiş gibi faaliyetlerini sürdürüyor. Mahkeme kararıyla terör örgütü sayılan Fethullahçılardan sonra, şu anda en gözde tarikat Menzilciler. Diyanet İşleri Başkanlığı halkı aydınlatma görevini demek ki tam anlamıyla yerine getiremiyor ki, tarikatlara, cemaatler yönelim var. Cemalettin Kaplan da Fethullah Gülen de diğer tarikat liderlerinin de hep Diyanet'in boşluklarından yararlandığı anlaşılıyor.

Bir mektup

Okuyucularımızdan gündemdeki Menzil'le ilgili ilginç iletiler geliyor. Yılmaz T.'nin iletisini okuyalım:

“İlk kez 1998 yılında eşimle Menzile gittik. Oraya gelen insanlara ‘hizmet' diye tarlalarda ırgat gibi iş yaptırıyorlar. Ben de lokantada çalıştım. Eşim çok kitap okuyan, sorgulayan biridir. Bir daha Menzil'e gitmememizi söyledi. Gerekçe olarak da ‘Şeyhin ailesi ziyarete gelen kadınlara hizmet yaptırıyor, kendileri hiçbir iş yapmıyor. Niçin öyle yaptıklarını sorduğumda, onların nefislerini yendiğini, bizlerin de yenmemiz için çalıştırıldığımızı' söylediler. İkincisi dedi ‘Orada bir havuz var, orda çocuklar yıkanıyorlar, aynı zamanda ziyarete gelenlere yedirdikleri çorba kaplarını o havuzda yıkıyorlar. Soru sordum, ‘Burada soru sorulmaz, teslim olacaksın' dediler. Bir değerli hocama, Menzil hakkında ne düşündüğünü sordum. ‘Onlar Seyit değil' dedi. ‘Nerden biliyorsun?' dediğimde, arşivlerde çalışan bir tanıdığı olduğunu ve arşivden incelediğini söyledi.”

Merkez: Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bazı din görevlileri 3 bin 5 bin dolara Peygamberimizin soyundan geldiğine ilişkin sahte ‘Seyit'lik belgesi şeceresi düzenliyor. Mısır'dan bu belgeyi alanların faturası ise daha kabarık. 50 bin dolara daha kapsamlı Peygamber soyundan geldiğine ilişkin şecere hazırlanıyor. Seyyidler ve Şerifler Kültür Araştırma Derneği Başkanı Hüseyin Zerraki, “Sahte, 10 binden fazla seyit var. Gerçek seyidlerin kaydı İstanbul Müftülüğü arşivindedir” diyor ve sahte şeyhlere, seyidlere “Dikkat” diyor.