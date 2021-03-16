'Din görevlileri alaya alınıyor' dedi, Güldür Güldür'ü hedef gösterdi

Gericilerin hedefinde şimdi de "Güldür Güldür Show" adlı program yer alıyor.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, "Soytarının birine imam kostümü giydirilmiş şaklabanlık yapıyor. İmamlık gibi kutsal bir değerimizle dalga geçildiği apaçık görülüyor. Bu kişilerin ne yapmaya çalıştıkları Türk milleti tarafından çok iyi görülüyor" derken, "Bu asil millet Hz. Peygamberimizin mesleği olan imama ve imamlığa sahip çıkacaktır. 'Güldür Güldür Show' programında sözde sanatçının birine imam kostümü giydirilerek kulağında küpesi ayağında parmak arası terlikle, imam görünümündeki kişiliğe şaklabanlık yaptırarak Türk milletinin dini değerleriyle dalga geçiliyor. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak RTÜK'ü göreve davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Şanlı, programı hedef alan sözlerini, "Edepsizlik sanat olamaz. Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan kim varsa kınıyoruz" sözleriyle sürdürdü.

Şanlı'nın hedef aldığı programın son bölümünde "Fenomen Cenazesi" adlı skeçte bir imam temsili yer almıştı.