Dimitris Kutsumbas'a Mustafa Suphi Dostluk Nişanı verildi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 100. yaşını kutladığı 10 Eylül günü bir de gelenek başlattı. Bundan böyle her yıl parti, değerli bir dostuna Mustafa Suphi Dostluk Nişanı verecek.

İlk nişan, TKP'nin yakın ilişkilerinin olduğu Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas'a takdim edildi.

TKP, pandemi koşulları nedeniyle Kutsumbas'a bizzat veremediği nişan için, Kutsumbas'ın gönderdiği teşekkür mesajını Youtube kanalından yayınladı: