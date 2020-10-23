Dilovası Doğalgaz Çevrim Santralı özelleştirilecek

Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) ait iki ayrı Cumhurbaşkanı kararından ilkine göre, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait bir gaz türbini, bir buhar türbini ve iki atık kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Çevrim Santrali ile üzerinde bulunduğu taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

2025’e kadar tamamlanacak

Bu kapsamda, Dilovası’nda bulunan taşınmazın Maliye Hazinesine ait olan yüzde 50 hissesi ile bu parsel üzerinde kurulu şalt sahası içinde mülkiyeti EÜAŞ’a ait ekipmanlar da satış yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanması öngörülüyor.

İki HES de özelleştirilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ÖİB’e ait Cumhurbaşkanı kararları arasında, özelleştirme kapsamında bulunan Ahiköy 1 ve Ahiköy 2 Hidroelektrik santrallerinin (HES) yapılan ihale sonucunda işletme hakkının devredilmesine ilişkin onay kararı da yayımlandı.

Buna göre Ahiköy 1 ve 2 HES’lerin işletme hakkı, 11.3 milyon bedelle en yüksek teklifi veren Ergezen Yapı Ticaret Ltd. Şti’ye verilecek. Şirketin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi halinde, HES’lerin işletme hakkı, 11.25 milyon TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Nisan Enerji Üretim Ticaret AŞ’ye verilecek.