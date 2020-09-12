Dilipak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ihraç edildi

Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) ihraç edildiğini duyurdu.

Dilipak, Twitter hesabından "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 'AKP'nin papatyaları' ve 'İnanmamanız gerekmez mi idi' başlıklı yazılarım nedeniyle şahsımı oybirliği ile üyelikten ihraç etmiştir" diye yazdı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ihraca ilişkin açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"TGC Onur Kurulu; ‘AKP’nin Papatyaları’ ve ‘İnanmamanız gerekmez mi idi?’ başlıklı yazılarınızı TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, insan haklarına, kadın haklarına, meslek onur ve saygınlığına aykırı bulmuş; nefret söylemini terk etmeyip, savunduğunuz ve devam ettiğiniz görüşüne varmıştır. Bu nedenlerle üyelikten çıkarılmanıza oy birliği ile karar vermiştir."

AKP Kadın Kolları’nın 81 ilde hakkında suç duyurusunda bulunduğu Abdurrahman Dilipak, Erdoğan’a hitaben açık mektup yayımlamıştı. Dilipak mektubunda ‘Bu olay sadece bana değil, size ve sizin şahsınızda AK Parti’ye kurulan bir komplodur’ demişti.