AKP Kadın Kolları'nın 81 ilde hakkında suç duyurusunda bulunduğu Akit yazarı Abdurahman Dilipak, Erdoğan'ın ve AKP'li yöneticilerin bu süreçten rahatsız olduklarını düşündüğünü söyledi. Dilipak "birilerinin" kongre sürecinde kendisi üzerinden "güç gösterisi" yaptığını savundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dilipak "Ben Sn. Erdoğan'ın, AK Parti içerisindeki meseleye duyarlı kardeşlerimin, yöneticilerin bu süreçten rahatsız olduklarını düşünüyorum. Mücadelem hak uğruna, rıza-i ilahi içindir" dedi.

Dilipak "​Birileri AK Parti içinde benim ismim üzerinden güç gösterisi yapıyor ve belli bir zihniyete karşı meydan okuyor. Hem de kongre sürecinde yaşanıyor bunlar. AK Partililere sormak gerek, Fe eyne tezhebu!" diye yazdı.

'Kriz ailede, dernekte, şirkette, cemaatte de yaşanacak'

Akit yazarı bugünkü yazısında da konuya ilişkin "Herkes eteğindeki taşı dökecek" dedi ve şunları yazdı:

"Bakın, gelecek günler geçen günleri aratabilir. Tabii afetler, ekonomik kriz, siyasi kriz, terör eylemleri ve suikastlar, yeni salgınlar, dalgalar, mutasyon haberleri gelebilir. Zor bir süreç. Bunlar sadece Türkiye’nin sorunu değil. Bölge ve dünyada da ciddi krizler yaşanıyor. Siyasette ve ekonomide yaşanan kriz ailede, dernekte, şirkette de yaşanacak. Cemaat yapılarında da yaşanacak. Sabır. Ben her halûkârda, sabredenlerden, şükredenlerden, yanlışlara karşı direnenlerden olacağım inşallah!. Allah bizi zor bir imtihana da sokabilir, işler bir şekilde yoluna da girebilir."

Ne olmuştu?

Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı "AKP'nin Papatyaları" başlıklı yazısında "fahişe" ifadesine yer vermişti.

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam dün yaptığı açıklamada Dilipak hakkında başta genel merkez olmak üzere 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.