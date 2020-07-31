Yeni Akit’te, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alan “AKP'nin papatyaları” başlıklı yazısı nedeniyle AKP’nin dava açmaya hazırlandığı Abdurrahman Dilipak “Benim şahsımda bu partinin kurucu iradesi yargılanıyor” dedi.

Akit TV’ye konuşan Dilipak, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine dava açılmasını onayladığının anlaşıldığını belirterek “Parti Sözcüsü de açıkladı. Bilgi olmaması mümkün değil. Bilgisi var, demek ki onaylıyor. Ne yapalım. Ama benim şahsımda bu partinin kurucu iradesi yargılanıyor. Benim yargılanma sürecimde de o kitleler bunu affetmeyecekler” diye konuştu.

"Benim kadar AK Parti için çalışan bir insan bulunamaz" diyen Dilipak açıklamasında LGBT’leri “fahişeler ve onların türevleri” sözleriyle hedef aldı.

“AK Parti içindeki AKP’liler” diye söz ettiği kadroların Koç ve Eczacıbaşı tarafından savunulduğunu söyleyen Dilipak “Onlara arka çıkan bu holdingler kadar bizim yeşil sermaye dediğimiz o dindar iş adamları, acaba bu kötü gidişe, bu LGBT -oradaki kelimeyi tekrar söylüyorum fahişelere ve onların türevlerine LGBT demek zorunda mıyım?- İşte bunları o uluslararası örgütler hangileri? AB. Neyle destekliyor İstanbul Sözleşmesi ile destekliyor. Gönderme yaptığım yer orası. Anlamak istemiyorlar çünkü benim bu söylemim birilerini rahatsız ediyor. İstanbul sözleşmesi de tam bir skandal” diye konuştu.