Dilipak aşılamanın durdurulması için mahkemeye başvurdu: 'Faz 3 tamamlanmadı!'

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ve Noel Baba Derneği Başkanı, aşılamanın durdurulması için mahkemeye gitti.

Oda TV'de yer alan habere göre, bugün yasalara aykırı faaliyet gösterdiği iddiası ile Sağlık Bakanlığı hakkında Antalya İdare Mahkemesi’nden gönderilmek üzere Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açıldı ve aşı uygulamasına ilişkin de, “yürütmeyi durdurma kararı” istendi.

Aşı uygulamasına ilişkin “yürütmeyi durdurma kararı” istenen dilekçede, Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ile Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut’un adı yer aldı.

“Ancak meclis iradesinde, Anayasa değişikliliği ve kanunla değiştirilecek bir karar, Sağlık Bakanlığı’nın, ‘Yönetmelik’ adı altında yayınladığı, ‘Acil Kullanım Onayı’ (AKO) ile uygulamaya konulmak sureti ile Çin Firması olan Sinovac’in önü açılmıştır” denilen açıklamada, “İlacın üretildiği Çin’de dahi henüz FAZ3 çalışması yapılmadığı için kullanım onayı bulunmayan bir aşının ‘AKO’ şeklinde kanuni dayanağı olmayan bir yönetmelik düzenlemesi ile kullanımına imkan sağlanması hukuka aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Dilekçenin son bölümünde de, “Telafisi olmayan insan ölümü ve sağlığını direkt ilgilendirdiği için, imkansız zarara neden olacağından dolayı öncelikle Acil Kullanım Onayı ile ilgili düzenleme ile ilgili olarak yürütmenin durdurulmasına, ilgili, ‘yönetmelik’ hükümlerinin iptali istenmiştir” denildi.