Dilekçeler Meclis'te, Meclis'e alınmayan avukatlar Sıhhiye Adliyesi'ne yürüyor

AKP'nin "çoklu baro" sistemine karşı çıkan baro başkanları sabaha kadar Kuğulu Park’ta nöbetteydi.

Polis Kuğulu Park’a geçişi kapattığı için Tunalı Hilmi Caddesi'nde bekleyen avukatlar ve baro başkanları, Meclis'teki yasa teklifinin geri çekilmesi için dilekçe imzaladılar. Baro başkanları ve avukatlar Meclis'e dilekçelerini vermek üzere yürüyüşe geçtiler.

GÜNCELLEME: 16.35

Baro başkanları ve avukatlar "çoklu baro" teklifinin geri çekilmesi için dilekçelerini vermek üzere Meclis'e yürüdüler.

Polis avukatların yürüyüşünü 3 kez barikat kurarak engellemeye çalışırken, baro başkanları ve avukatların dilekçeleri Meclis bahçesinde dilekçe komisyonu üyelerince alınmaya başlandı.

Avukatlar "Paralel baro istemiyoruz", "Savunma yoksa adalet de yok" sloganları atıyor.

Meclis'e alınmayan avukatlar baro başkanlarıyla birlikte Sıhhiye Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Çevredeki yurttaşlar avukatlara alkışlar ve arabalardan korna çalarak destek veriyor.

GÜNCELLEME: 15.25

Polis müdahale uyarısı yapıyor.

Anayasamızın 74. Maddesi gereğince TBMM'ye giderek dilekçe ile başvuru hakkımızı kullanmamız polisin yolu kapatması ile engellenmeye çalışılıyor. Yazıklar olsun. #SavunmaAnkarada pic.twitter.com/ivMDfgzRCU — Av.Gökhan Bozkurt (@gokhanbozkurt09) July 10, 2020

GÜNCELLEME: 15.00

Polis avukatların önüne barikat kurdu.

Yurttaşlar da avukatlara destek veriyor.

Meclis'e yürüyüş başladı

Sağkan, dilekçeleri bireysel olarak Meclis'e teslim etmek üzere avukatları yürüyüşe devam etti.

Avukatlar Meclis'e yürüyüşe geçti.

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan.