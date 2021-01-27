Dilek Yüksel'in katilinden 'bir anlık öfke' savunması!

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da Dilek Yüksel’i (43) bıçaklayarak öldürmekten tutuklanan Seyfettin Erilmez'in yargılanmasına başlandı.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan Erilmez'in yargılanmasına İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Erilmez’in yanı sıra Yüksel’in kızı Duygu Sezgin ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen Dilek Yüksel'in kızı Sezgin, Erilmez’in annesini sürekli darp ettiğini ve miras konusunda baskı yaptığını söyledi. Sezgin "Anneannemden 150 bin lira miras kaldığı doğrudur. Vasiyetinde de dedem öldükten sonra paranın annem ve kardeşleri tarafından paylaşılmasını istemişti. Bu sebeple hala bankadadır. Anneannem öldükten birkaç ay sonra alkollü olarak evime gelen sanık, ‘Dedene söyle miras kalan parayı dağıtsınlar. Seni de anneni de öldürür, deli rolü yapar ceza almam’ dedi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Erilmez ise savunmasında 15 yıldır birlikte yaşadığı Yüksel'le aralarında sorun olmadığını iddia ederek "Bir anlık öfkeyle ona kıydım" dedi.

Tanık H.G. de Erilmez ile Yüksel arasında miras kavgası olduğunu belirterek, “Bir gün Dilek Yüksel bize geldiğinde miras konusunda Seyfettin’in kendisine baskı yaptığını söylemişti. Olay günü de bizim evdelerdi. Bir ara Dilek ablanın, ‘Babam ölmeden para bölüşülmez’ dediğini duydum. Ardından da evlerine gittiler" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlemesi için duruşmayı erteledi.