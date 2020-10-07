Dikmen Vadisi'nde Ağaoğlu inşaatı!

Dikmen Vadisi 5. etabındaki yeşil alan da tehdit altında.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara’nın nefes koridoru ve kılcal damarlarından olan vadinin son etabı da yok ediliyor. Dikmen Vadisi 5. Etap’ta ağaçların üzerine moloz yığınları atılıyor, ağaçlar kesiliyor ve alan dümdüz ediliyor. Bölgedeki semt sakinleri vadinin doldurularak Ağaoğlu inşaatın başlattığı yola bağlandığını belirtiyor. Öte yandan semt sakinleri 20 gündür alanda çeşitli küçük yangınların çıkartıldığını, hatta yangının bir keresinde çok büyümesi nedeniyle itfaiye çağırdıklarını da ifade etti. Yeşil alana en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, Ankara’nın nefesi kesiliyor. Tüm bunların hepsi gizli kapaklı bir şekilde, yangından mal kaçırılırcasına yapılıyor. Davamız devam ederken yaşananlar endişemizi artırdı. Ancak ne olursa olsun pandemi fırsatçılığı yapanların, nefesimizi kesmesine ve rant virüslerine izin vermeyeceğiz’’ dedi.