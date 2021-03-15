Dikmen Dayanışma Komitesi yola çıktı: 'Dayanışma, birlikte hareket etme ve örgütlenme...'

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla ülke genelinde kurulan dayanışma ağlarından biri olan Dikmen Dayanışma Komitesi, bir kuruluş toplantısıyla yola çıktı.

Mahalle muhtarı, dernek yöneticileri, sendikacı, emekli arkeolog, emekli işçi ve eski bir belediye başkanın katılımıyla kurulan Dayanışma Komitesi, İlker Semt Evi'nde yapılan buluşmanın ardından hızla çalışmalarına başladı.

Dikmen'de kronikleşen uyuşturucu sorunu, mahallede faaliyet yürüten gerici tarikatlara karşı mücadele ve mahalledeki her tür dayanışmanın adresi olma hedefiyle yola çıkan komite, halkın katımıyla tüm başlıklarda mücadele yürütme kararı aldı.

'Dayanışma, birlikte hareket etme ve örgütlenme...'

Beyyurdu Derneği Başkanı olan Dikmen Dayanışma Komitesi üyesi Yusuf Şahin, "Ekonomik koşulların ağırlığı, işsizliğin, yoksulluğun katmerlenerek büyümesi, günlük zamların emekçi halkın sırtına yüklenmesi insanlarımızın sağlığını eğitimini, beslenme, barınma ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesine neden oldu" derken, Dayanışma Komitesi'nin bu nedenler sonrası ortaya çıktığını ifade etti.

Her bir yurttaşın haklarının korunmasının ancak örgütlü bir dayanışmayla mümkün olabileceğini dile getiren Şahin, "Bu zamlara, sömürü düzenine karşı mahalle komitelerine gereksinme ve şart oldu. Bir toplum birlikte var olur dağılarak yok olur. Mahallelerimizin bütün ihtiyaçlarını dayanışma içerisinde birlikte mücadele ederek çözmeye çabalacağız" diye konuştu.

Dayanışma Komitesi üyesi olan arkeolog Lale Çukurkavaklı, "Dikmen'de yaşayanların sorunlarının ülke sorunlarından farklı olmadığını bilerek çözümler üretmeyi amaçladık. Katkıda bulunmak isteyen herkese, her öneriye açığız. Komitemiz yalnızca dayanışma değil aynı zamanda birlikte hareket etme ve örgütlenme ihtiyacından doğdu. Bunun için de ilk adım olarak kurulduğumuzu duyuruyoruz" dedi.

'Kuruluş amacımız yoksul ve güçsüzlerin yanında olmak'

Yozgat Evci'nin eski belediye başkanı olan Dayanışma Komitesi üyesi Haşim Dalaslan, "Kuruluş amacımız yoksul ve güçsüzlerin yanında olmak, hak ve özgürlükleri kısıtlayan sisteme karşı durmak" ifadesini kullandı.

Dalaslan, kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklamak, doğruları anlatmak, bilinçli bir toplum olmayı örgütlemek için çabalayacaklarını söyledi.