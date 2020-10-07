Dikkat çeken rapor: Üst sınırı 270 saat olan fazla çalışma, 2023 saate çıktı

Sayıştay'ın kamu kurumlarına yönelik yaptığı incelemelere ilişkin ilginç bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor. Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na göre, yılda en fazla 270 saat olan fazla çalışma süresi, doğrudan kurumda görev yapmayan 35 kişi için toplam 20 bin saati geçti.