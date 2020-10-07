Dikkat çeken rapor: Üst sınırı 270 saat olan fazla çalışma, 2023 saate çıktı

Sayıştay'ın kamu kurumlarına yönelik yaptığı incelemelere ilişkin ilginç bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor. Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na göre, yılda en fazla 270 saat olan fazla çalışma süresi, doğrudan kurumda görev yapmayan 35 kişi için toplam 20 bin saati geçti.

Haber Merkezi

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporlarında yer alan çarpıcı bilgilere her gün bir yenisi ekleniyor.

Milyonlarca emekçi için ödenmeyen fazla çalışma ücretleri, Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı'nda rapor konusu oldu.

Rapora göre, çoğunluğu doğrudan kurumda görev yapmayan 35 kişi için, fazla çalışma saatleri yasal sınırın oldukça üzerine çıktı.

Örneğin sadece bir kişi için fazla çalışma süresi 2023 saat olurken, benzer işlemin yapıldığı 35 kişi için toplam fazla çalışma süresi 20 bin saati aştı.

Söz konusu durum Sayıştay raporuna şu ifadelerle girdi:

Yasal düzenlemelere göre, işçilere yılda en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılması mümkün olduğu halde, Kurumun kadrolu işçilerinin bir bölümüne bu sınırın çok üzerinde fazla çalışma yaptırıldığı görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu’nun Fazla Çalışma Ücreti başlıklı 41’inci maddesinin birinci fıkrasında fazla çalışma; Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmış, sekizinci fıkrasında ise fazla çalışma süresinin iki yüz yetmiş saatten fazla olamayacağı belirtilmiştir.

Anılan maddenin son fıkrasına istinaden hazırlanan 11 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin “Fazla Çalışmada Sınır” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamayacağı ve bu süre sınırının, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkin olduğu ifade edilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçi kadrosundaki personel için fazla çalışma süresinin haftada 45 saati aşan çalışmalar olduğu ve bu kapsamda yapılacak fazla çalışmaların yılda 270 saati geçemeyeceği, yukarıya alınan kanun ve yönetmelik hükümleri ile açıkça düzenlendiği halde, Kurumda bu mevzuat hükümlerine tabi çalışan personelin bir bölümü için bu sınırlamaya uyulmamıştır.

Yapılan incelemede, Teşkilat Başkanlığında çalışan 35 işçiye bu süre sınırlamasına uyulmaksızın yıllık 20.941 saat fazla mesai ücreti ödendiği görülmüştür. Örneğin; Kurum kadrosunda yer almakla birlikte fiilen Gençlik ve Spor Bakanlığında şoför olarak görev yapan bir kişiye, 2019 yılı için Teşkilat Başkanlığı bütçesinden 2023 saat fazla çalışma ücreti ödenmiştir. Bu şekilde yasal olarak belirlenmiş üst sınır 7,5 kat aşılırken, sadece Temmuz ayında 269 saat ile yılda yaptırılabilecek azami fazla çalışma limiti bir ayda doldurulmuştur.

Yılda ödenen fazla çalışma ücreti ise 48.186,23 TL olmuştur. Yine kurum kadrosunda yer almakla birlikte fiilen Bakanlıkta görev yapan bir işçiye sadece Mart ayında 244 saat fazla çalışma karşılığı 7.304,76 TL ödemede bulunulmuş, ilk 7 ay için ortalama 5.500 TL’yi bulan ve kendi maaşını aşan tutarlarda ilave gelir sağlanmıştır.

Bu şekilde, Kurumun kontrol mekanizmalarına tabi olmaksızın ve yasal sınırların çok üzerinde ödenen fazla çalışma ücretleri hem bütçeye önemli bir yük teşkil etmekte, hem de belirli sayıdaki işçinin aylık gelirinin yaklaşık iki katına çıkmasıyla işçiler arasında oluşan gelir dengesizliği, çalışma barışını olumsuz etkilemektedir. Yasal düzenlemelerle getirilen sınırlamalara hassasiyetle riayet edilerek, bu tür uygulamalara sona erdirilmesi gerekmektedir.