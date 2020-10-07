Dikkat çeken rapor: Üst sınırı 270 saat olan fazla çalışma, 2023 saate çıktı

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporlarında yer alan çarpıcı bilgilere her gün bir yenisi ekleniyor.
Milyonlarca emekçi için ödenmeyen fazla çalışma ücretleri, Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı'nda rapor konusu oldu.
Rapora göre, çoğunluğu doğrudan kurumda görev yapmayan 35 kişi için, fazla çalışma saatleri yasal sınırın oldukça üzerine çıktı.
Örneğin sadece bir kişi için fazla çalışma süresi 2023 saat olurken, benzer işlemin yapıldığı 35 kişi için toplam fazla çalışma süresi 20 bin saati aştı.
Söz konusu durum Sayıştay raporuna şu ifadelerle girdi: