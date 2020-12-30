Digi Mask maske fabrikası işçileri maaşlarını almak için eylemde

Silivri Selimpaşa OSB’nde bulunan Digi Mask maske fabrikasındaki işçilerin maaşları ödenmedi. Kasım ayı maaşlarını almak üzere defalarca patronlarla görüşme yapan işçiler; bu görüşmelerden sonuç alamamaları sebebiyle geçtiğimiz Perşembe, gece vardiyasına girmeyerek eylem başlattılar.

Cuma günü, fabrika müdürlerinin işçileri ikna etme çabalarına “maaşlarımızı ödeyin” diye cevap veren işçiler, fabrikanın önünde beklemeye devam ediyorlar. Eylemin altıncı gününde; maaşları ödemeyen patronların, işçileri işten atma planlarını yaptığını öğrenen işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaştılar.

İşçiler; dört ay önce birikmiş maaşlarını yüz işçinin katıldığı bir grevle aldıklarını anlattılar. Patronların “bir daha ücret ödemelerinde gecikme yaşanmayacağına dair söz vermeleri” üzerine grevi bitirdiklerini söyleyen işçiler; “iki aydan beridir maaşlarımız, önce bir hafta sonra iki hafta geciktirilerek verildi. Aralık ayına geldiğimizde ise henüz Kasım ayı maaşlarımızı ödemediler” dedi.

İşçiler ayrıca Digi Mask patronlarının, işçileri çıkarmak için hazırlık yaptıklarını düşündüklerini belirttiler. Dün, servis firmasına talimat verildiğini, isimleri verilen işçilerin dışındakileri servise almamalarının söylendiğini öğrendiklerini belirttiler. Grev yaptıkları dönemde, Özbekistan uyruklu işçileri kaçak olarak çalıştıran patronların, grev bittiğinde paralarını vermeden gönderdikleri bu işçileri “paranızı verelim, çalışın” diyerek çağırdıklarını öğrendiklerini de eklediler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı aracılığıyla sesini duyurmak istediklerini belirten işçiler; “Digi Mask patronlarının AKP ile bağlarının olduğunu biliyoruz. Şimdi aşılar geliyor, maske kullanımı azalacak. Patronlar da yavaş yavaş vardiyaları düşürmek, bir haftadır yaptığımız eylemi kullanarak bizi paralarımızı ödemeden göndermek istiyorlar!” dediler.

Digi Mask Fabrikasında 200 işçi çalışıyor. Cerrahi maske, dezenfektan mendil, koruyucu tulum ve önlük üreten firmanın çok ortaklı olduğu ve pandemi başladığından bu yana 12 saatlik iki vardiya halinde çalıştığı biliniyor. Merkezi Şişli’de bulunan DİGİSEAT Müşteri Hizmetleri ve Teknoloji AŞ firması adına sertifikalandırılmış ürünlerin üretiminin yapıldığı da öğrenildi.