Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in duruşması bugün görüldü
Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Merkezi
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in duruşması bugün görüldü
Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.