Didim Belediyesi’nin hijyenle imtihanı

Didim Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da haftalık büyük ilçe pazarının kurulduğu cumartesi pazaryeri açık alanını, “kurban derisi toplama merkezi” olarak Türk Hava Kurumu’na tahsis ettti. Didim sakinleri Bayram süresince kestikleri kurbanların derilerini getirip buraya teslim edecekler. Her hafta cumartesi günleri yüzlerce esnafın tezgah açtığı, binlerce vatandaşın alış veriş yaptığı alanın kurban derilerine tahsis edilmesi çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Yaz sıcağında kurban derilerinden yayılan koku ve derilerin alana bıraktığı kan ve yağ kalıntıları verdikleri rahatsızlığın yanı sıra, insan sağlığına karşı da ciddi bir tehdit oluşturmakta. Pazarın kurulmadığı günlerde küçük çocukların oyun alanı olan ve zaman zaman da şehirlerarası otobüslerin park alanı olarak kullanmakta oldukları bu yer sıkça temizlenmekle birlikte, kurban derilerinin açık alana bıraktığı tortuların ve bölge kanalizasyonuna karışan kanın insan sağlığına vereceği zararın bu şekilde önleyemeyeceği belirtiliyor.

Belediye pazar alanını THK’na tahsis edebilmek için bu hafta (1 Ağustos’ta) kurulacak olan cumartesi pazarını iptal ederek perşembe gününe (düne) çekmiş ve bunu yalnızca bir gün öncesinden ilçe hoparlörlerinden duyurmuştu. Belediye dün (perşembe günü) de, az sayıda esnafın gelip tezgah açabildiği pazar süresince anons yaparak, cumartesi günü esnafın tezgah açmasına izin verilmeyeceğini, tezgah açmaya teşebbüs edenelere cezai işlem yapılacağını sık aralıklarla duyurdu.

Didim’de her çarşamba günü, ilçe merkezinde bulunan eski pazaryerinde de pazar kuruluyor. Dolayısıyla çarşamba pazarının hemen ertesi günü, büyük pazarın kurulmaya zorlanması esnafta büyük şaşkınlık yarattı. Çoğu esnaf iki gün arka arkaya açılması istenen pazara mal yetiştiremeyerek perşembe günü tezgahlarını açamadı ve bu arada da cumartesi pazarı için satış hazırlığını yaptığı malları elinde kaldı. Kimi esnafsa perşembe günü gelmemeyi tercih etti. Bu arada cumartesi pazarının perşembe gününe çekildiğinden haberi olmayan çoğu Didimli, her hafta cumartesi günü yaptıkları pazar alış verişlerini çarşamba gününe ertelemek durumunda kaldı.

Geçen yıl yine kurban bayramında Didim'de ortaya çıkan tabloyu haberleştirmiştik.

Didim Belediyesi’nin her yıl yapılan şikayetlere ve uyarılara aldırmadan binlerce kişi tarafından kullanılmakta olan bu açık alanı, hiçbir soğutma ve izolasyon önlemi almadan neden ısrarla kurban derileri toplama merkezi olarak tahsis ettiğiyse yanıtlanamıyor.