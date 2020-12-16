Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu: Çocuk gibi azarladı, tehdit etti

Avukat Handan Bakbak, uzman hukukçu olarak yorum yaptığı televizyon programında, sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın kendisini çocuk gibi azarladığını ve tehdit ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Bakbak, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

O gün bir süredir kayıp olan Kaan Kavas ile ilgili konular irdelenecekti. Programa gelen konuk ve iki avukatı da kayıp Kaan Kavas’ın annesine yüklenmeye başladı. Ben tüm sabrım ve nezaketimle kayıp şahsın annesine yardımcı olmak için söz almaya çalışırken, birden program sunucusu Didem Arslan Yılmaz parladı. Bana bağırarak, ‘Yeter, yayınımı sabote ediyorsun’ diye azarlamaya başladı. Daha sonra, ‘Seni konuşturmuyorum diye seyirciler bana yazıyorlar’ dedi. Hiç cevap vermedim. Yayın reklam arasına girince stüdyoda herkesin huzurunda ben otururken tepeme gelip ağzına geleni saymaya, ağzından tükürükler saçarak, gözlerini öfkeyle açarak bana bağırmaya başladı. ‘Yeter. Sana sus demekten bıktım. Yayın akışını bozuyorsun. Seninle uğraşmaktan yayınımı yapamıyorum, sorumu soramıyorum’ şeklinde azarlar yağdırdı. Hiç muhatap olmadan, sakince toparlanıp yayını terk ettim ve stüdyodan ayrıldım