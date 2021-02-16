DHMİ, TAV havalimanlarının sözleşmesini uzatarak borçlarını erteledi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye'de ve dünyada çok sayıda havalimanı işleten TAV'ın sözleşmesini uzatarak kira borcunu erteledi.

TAV Havalimanları şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiriye göre, Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas-Bodrum havalimanlarının işletme haklarının 2 yıl uzaltıldığını açıkladı. Ayrıca şirketin 2022 kiraları da salgın nedeniyle 2024'e ertelendi.

TAV'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Şirketimize gönderilen resmi yazıda, pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamalarının yarattığı Mücbir Sebep (Force Majeure) koşulları nedeni ile, kontratlarımız gereği yapmış olduğumuz başvurularımızın değerlendirildiği ve Türkiye'de işlettiğimiz Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas-Bodrum havalimanlarının her birinin mevcut işletme hakkı sürelerinin ikişer yıl uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir. Ayrıca, aynı yazıda, bahsedilen havalimanlarının 2022 yılında yapılması gereken kira ödemelerinin 2024 yılında yapılmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir."

TAV Havalimanları

"Yap-işlet-devret" modeliyile 1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ihalesi verilen TAV Havalimanları, Bilkent Holding ve Akfen Holding ortaklığında kuruldu. Fransız Groupe ADP ortaklığı olan şirket Türkiye dışında da Suudi Arabistan, Gürcistan, Letonya gibi birçok ülkede havalimanı işletiyor.

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Havalimanı hizmete açıldığı için sözleşme süresi bitmeden kapatılan Atatürk Havalimanı dolayısıyla TAV’a 'yabancı ortağı bulunduğu' gerekçesiyle 389 milyon avro kâr kaybı ödeyeceği duyurulmuştu.

Garanti bedelini karşılaması gereken kurum DHMİ daha önce özel şirketlerin bu ödemelerini yapamamıştı. DHMİ'nin, havalimanlarının kira borcunun yüklü faizlerini sildiği, ana para ödemelerini ise iki yıl ötelediği ve bazı havalimanlarında hesaplanan garanti üstü alacaklarının da çeşitli nedenlerle kasasına girmediği Sayıştay raporlarına yansımıştı.