DHA muhabiri koronavirüsten hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uzun yıllar Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri olarak görev yapan 66 yaşındaki Haci Bozkurt, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahta ilçesinde uzun süredir DHA muhabiri olarak görev ve 20 gün önce rahatsızlanarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haci Bozkurt, yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Karantina sırasında fenalaşan Bozkurt, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede bulunduğu süreçte durumu ağırlaşan Bozkurt, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bozkurt, bugün sabah karşı doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti.

