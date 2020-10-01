DHA, 'Karabağ' diye geçen yıl Suriye'de çekilen fotoğrafı servis etti

Mezopotamya Ajansı, AKP yanlısı basında yer alan ve son olarak DHA'nın "İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliği!" başlıklı haberle servis ettiği fotoğrafın geçen yıl Nisan ayında Suriye'nin kuzeyinde ajansın muhabiri tarafından çekilmiş olduğunu duyurdu.

DHA'nın haberinde sözkonusu fotoğraf kullanılarak "Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğine ilişkin kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. Suriye’de eğitim almış onlarca PKK’lı terörist, Ermenistan tarafından işgal altındaki Karabağ’a nakledildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ağustos ayından itibaren Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç ayrı rota ile İran üzerinden Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a geçtiği kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde YPG'li teröristlerin Ermeni silahlı kuvvetlleri ile bir araya geldiği görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Mezopotamya Ajansı sözkonusu fotoğrafların 1,5 yıl önce Kuzey ve Doğu Suriye’de kurulan ve ajansın haberini yaptığı “Nubar Ozanyan Taburu”na ait fotoğraflar olduğunu duyurdu. MA, bu fotoğrafları, 22 Nisan 2019 tarihinde “Kuzey ve Doğu Suriye Ermenileri ‘savunma taburu’ kurdu” başlıklı haberinde kullandığını bildirdi.