Devrim Şarkıları 10 Eylül'de dijital platformlarda

İnsanlık tarihinin en etkili ifade biçimlerinden biri olan müzik, sanatsal bir olgu olduğu kadar bir tarih anlatısıdır aynı zamanda. Büyük insanlık, yaratıcı bir özne olarak ayağa kalktığı her kırılmada tarihe notunu düşerken bu notun yanına müzikal bir çentik atmayı hiç ihmal etmedi. Sanatçı Gülcan Altan'ın Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) yüzüncü yaşı onuruna armağan ettiği ve "Devrim Şarkıları" adını taşıyan albüm, büyük insanlığın tarih boyu süren mücadelesinin, inadının ve umudunun sesini taşıyacak kulaklarımıza.

Türkiye Komünist Partisi'nin yüzüncü kuruluş yıldönümü olan 10 Eylül'de yayınlanacak "Devrim Şarkıları" adlı albümde Gülcan Altan on şarkı seslendiriyor. Sözü ve müziği Altan'a ait olan ve geçtiğimiz 1 Mayıs'ta bir "single" olarak dijital platformlarda yayınlanan "Omuz Ver" adlı şarkıyı bu albümün ilk şarkısı olarak dinleyeceğiz. Sanatçının en sevilen şarkılarından biri olan "Boyun Eğme" de bu albümde ilk kez yeni yorumuyla karşımıza çıkacak.

Türkçe dışında farklı dillerde şarkıların da yer aldığı albüm, tarih boyu dünyanın çeşitli noktalarında inatla direnen insanlığın umudunu ve zaferlerini yeniden hatırlatıyor; Sovyetler Birliği'nden Portekiz'e, Fransa'dan Küba'ya, oradan Yunanistan'a götürüyor bizleri.

Gülcan Altan, ilkokul çağında amatör olarak müziğe başladı. Üniversitenin ilk yıllarında profesyonel olarak şarkı söylemeye başlayan Altan, kendi grubuyla yaptığı çalışmalar dışında birçok orkestra’da solist olarak çalıştı ve çeşitli müzisyenlere sesiyle eşlik etti. 2001 yılında dereceyle girdiği İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı 2005 yılında yine dereceyle bitirdi ve ardından Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans programını tamamladı. Gülümser, Anlat, Gunef ve Bir Ömür Bize Yeter adlı dört kişisel albüm yayınlayan Gülcan Altan, kendi şarkılarının yanında pek çok dilde şarkılar söylemekte ve dünya müzikleri üzerine çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Gülcan Altan, "Abhazya Devlet Sanatçısı" ünvanını taşımaktadır.

