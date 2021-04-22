Devletten satılık imarlı sit alanı!

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaş Milli Emlak Şefliğinden yapılan duyuruda, Kalkan’da bulunan hazineye ait 14 taşınmazın satışa çıkarıldığı açıklandı. Kaş Belediyesi Toplantı Salonu’nda 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde satışa sunulması planlanan ‘arsa’ niteliğindeki araziler, 1000 ila 1300 metrekare arasında değişiyor. Toplam büyüklüğü 15 bin 656 metrekareyi bulan deniz manzaralı arazilerin ilan edilen satış bedelleri 50 milyon TL. Açık artırmaya katılımın olması durumunda bu bedelin yükselebileceği tahmin ediliyor.

Hazineye ait araziler 3. derece doğal sit alanı ve yapılaşmadan korunmuş bir bölgede yer alıyor

Satışa çıkarılan hazine arazilerinin bulunduğu bölge

Dört ay önce satılan parsellerin bitişiğinde

Kaş Milli Emlak Şefliği, 15 Aralık 2020 tarihinde de Kalkan’daki aynı bölgeden 7 adet parseli daha benzer şekilde satışa çıkarmıştı. Nisan sonunda satışa çıkarılan yeni parsellerin, daha önce satılanlara bitişik olması dikkat çekiyor.

Kalkan'da yeni satışa konulan parseller, Aralık 2020'de satılan arsalara bitişik konumda

Kalkan'ın yapılaşmadan korunabilen son doğal alanı

Kalkan’da satışa çıkarılan araziler 1992 yılında doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştı. 2004 yılında ise bölgenin korunan alan niteliği 3. Derece doğal sit alanına düşürüldü. Yaklaşık 12 hektarlık Bir kısmı zeytinlik vasfında olan koruna alan niteliğindeki bölge, Kalkan kentsel sit alanının güneybatısı ile Kalamar Koyu arasında yer alıyor. Bugüne kadar yapılaşmadan büyük ölçüde korunabilen araziler, gidere betonlaşan Kalkan’da yeni arazi arayışında olan kesimin iştahını kabartıyordu.

Kalkan'da satışa çıkarılan arazilerin imar durumu ve niteliği

İmar düzenlemeleri yapıldı, inşaata hazır hale getirildi

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz yerel kaynaklar satışa çıkarılan parsellerin bir kısmının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını belirterek, “Burası 18 uygulaması da yapılmış bir bölge. Şu anda araziyi satın alanlar istediği zaman inşaata başlayabilecek duruma getirilmiş bir alan. Sit alanıyla ilgili ilke kararları uyarınca yüzde 12,5 taban alanı olan, 2 katlı binalar yapılabilir. Kıyı kenar çizgisinin ilk 50 metresinde yasa gereği yapılaşmaya izin verilmiyor. Ancak ikinci 50 metrede ise günübirlik tesisler yapılabiliyor. Bu bölgedeki kıyıda özel bir plaj işletmesi yapılmak istendiği iddia ediliyor” görüşünü dile getirdi.

Turistik tesis, villa ve dükkân yapılabilir

Satışa çıkarılan ve bir kısmı daha önce satılan söz konusu Hazine arazilerinin imar durumuna göre yapılaşma koşulları ise şöyle sıralanabilir:

Tercihli Kullanım Alanları: Turizm ve konut yapılaşmaları ile bunların tamamlayıcısı olan ticari faaliyetler ile sosyal ve teknik alt yapının bir arada yapılmasının olanaklı kılındığı kullanım alanları.

Günübirlik alanlarda yeme içme ve eğlence tesisi yapılabilir

Günübirlik Tesis Alanları: Turizm potansiyeli bulunan alanlarda kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, WC gibi altyapı tesislerinin yanı sıra yeme içme, eğlence ve spor tesisleri ile yerel özellik taşıyan el sanatları ürünlerinin sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesislerin yer alabileceği alanlar.

İlke kararına göre sit alanında yapılaşma izni veriliyor

728 Nolu İlke Kararına göre 3. Derece doğal sit alanı: “Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlar.”

Milli emlak kampanyalı satış yapıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, hazineye ait taşınmazların satışına yönelik hazırladığı afişlerde, “fırsatları kaçırmayın” çağrısında bulunuyor. Hazine arazilerinin satışında iki yıla yayılan taksit olanağı sunulurken, satış işleminde KDV ücreti ve tapu harcı alınmıyor, ayrıca satılan taşınmazlar 5 yıl da emlak vergisinden muaf tutuluyor.