'Devletin Tahir Elçi cinayetini aydınlatma niyeti yok'

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, öldürülüşünün beşinci yılında mezarı başında anıldı.

Anmada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, devletin ve hükümetin cinayeti aydınlatmaya dönük bir niyetinin olmadığını belirterek, “Çünkü aydınlatılırsa arkasında çıkacak karanlığın nerelere uzanacağını onlar da biliyor" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır Barosu öncülüğünde 28 Kasım 2015’te Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde öldürülen eski başkanları Tahir Elçi için Yeniköy Mezarlığı’nda anma etkinliği gerçekleştirildi. Anmaya, Elçi’nin eşi Türkan Elçi, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Urfa, Van ve Şırnak barosunun yöneticileri ile çok sayıda avukat katıldı. Mezarlık çevresini polisin ablukaya aldığı görüldü.

Elçi’nin mezarı başında konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Elçi’nin ölümü üzerinden 5 yıl geçtiğini belirterek, “Tahir Elçi’nin adalet ve barış tutkusu vardı. Ben adalet tutkusunun en eski tanıklarından biri olduğumu sanıyorum. Çünkü Dicle Hukuk’ta öğrenciyken tanımıştım. Ben burada asistandım. Neredeyse 30 yıldan fazla bir süre. Avukatlık yıllarını da yakından gözleme ve yaşama imkanı buldum. Çeşitli vesilelerle bir arada olduk. Gerçekten adalet onun için bir tutkuydu. O çok zor zamanlarda, failli meçhullerin köy yakmaların yaşandığı yıllarda çoğu kimsenin yanaşmaya cesaret edemediği davaları büyük bir kararlılıkla üstlendi. Her aşamada büyük bir özen ve tutukluyla o davaların peşine düştü. AİHM Türkiye için yeni bir tecrübeyken orada büyük emeklerle, sabırla, inatla davaları takip etti ve önemli kararların çıkmasını sağladı” dedi.