Devletin acelesi yok: İletişim Başkanlığı'ndan 'açıklama yapılacak' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı da olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam saat 19.00 civarında Instagram’dan yaptığı duyuruda “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım” ifadelerini kullanıldı.

AKP’den bir çok milletvekili istifanın kabul edilmemesi yönünde taleplerini sosyal medyadan iletirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan birazdan açıklama yapılacağı öğrenildi.

İktidarın güdümündeki yayınlardan Yeni Şafak'sa az önce girdiği haberde "Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa süreciyle ilgili birazdan bir açıklama yapılacak. Bakan Albayrak 2018'den bu yana yürüttüğü görevinden ayrılma kararını, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu." ifadelerine yer verdi.

Yeni Şafak dün geceden beri konuşulan olayla ilgili ilk haberini yaklaşık bir saat önce girebildi.